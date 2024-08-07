Упростит повседневные задачи для командиров ВСУ: Зеленский анонсировал запуск приложения Армия+

В Украине разработали приложение Армия+ для военнослужащих, чтобы упростить для них бюрократические моменты. Его официально представят уже 8 августа 2024 года.

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Анонс сделал глава государства Владимир Зеленский в обращении к гражданам вечером в среду, 7-го числа. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Правда, Зеленский не назвал конкретную дату. Но это сделала пресс-служба Минобороны.

"Мы готовим запуск Армии+ – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии – и для каждого воина. Уже скоро все мы это представим", – сказал лидер государства.

6 августа в Министерстве обороны заявили о "шаге в трансформации украинского войска в армию будущего".

"Без компромиссов и уступок в цифровизации нашей обороны. Чтобы наши защитники занимались службой, а не бумагами", – объясняли в МО предназначение нового приложения.

В коротком видео пресс-служба раскрыла дату запуска Армии+. Это 8 августа текущего года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились фейковые приложения Резерв+. Враг планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных.

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