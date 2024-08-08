Россия держит в Черном море два корабля: в Силах обороны оценили уровень ракетной угрозы

По состоянию на 06:00 8 августа в Черном море находились два российских ракетоносителя. Общий залп "Калибров" – до 8 ракет.

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Об этом сообщили в Telegram Генерального штаба ВСУ. Также один военный корабль и один носитель "Калибров" залпом в 16 ракет находится в Средиземном море.

В Азовском море корабли агрессора пока не фиксируются.

Напомним, вечером 6 августа в Черном море находилась на боевом дежурстве только одна российская подлодка. Перед этим оккупанты провели ротацию – одна вернулась к пункту базирования в Новороссийск, а другая, аналогичная подлодка 636 проекта, ее заменила.

Ранее стало известно, что РФ планирует закрыть для судоходства часть моря у временно оккупированного Крыма. Проект приказа, устанавливающий запрещенные районы для плавания в зоне энергомоста на полуострове, разработал Минтранс РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Defence Express обратило внимание, что оккупанты не имеют возможности ремонтировать свои подлодки в Черном море. Ведь для этого их необходимо загнать в Севастопольский морской завод, куда достают ракеты Сил обороны.

– Ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз предположил, что современная западная авиация может помочь Украине еще больше ослабить российский флот в Черном море. В частности, истребители F-16 могут быть применены для атаки по вражеским кораблям качественными управляемыми ракетами.

– Британская разведка подсчитала потери российского флота с момента полномасштабного вторжения в Украину. По оценке ведомства, украинские Силы обороны благодаря их инновационным военно-морским технологиям с февраля 2022 по июнь 2024 подбили 26 кораблей РФ – одну треть Черноморского флота РФ.

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