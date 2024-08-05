Defense Express: у РФ нет возможности ремонтировать свои субмарины в Черном море

Российские оккупационные войска не имеют возможности ремонтировать свои подлодки в Черном море. Ведь для этого их необходимо загнать в Севастопольский морской завод, куда достают ракеты Сил обороны.

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На этот факт обратило внимание издание Defence Express. Там подчеркнули, что важный вывод стал очевидным после второго поражения украинцами российской подлодки Б-237 "Ростов-на-Дону".

Этот борт впервые попал под удар крылатых ракет Storm Shadow/SCALP 13 сентября 2023 г., после чего находился в сухом доке Севастопольского морского завода. Там его потопили окончательно.

В настоящее время в Черном море находятся еще три подлодки россиян аналогичного проекта "Варшавянка" Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино", а также проекта "Палтус" Б-871 "Алроса" ".

Севастопольский морской завод – основной ремонтный завод подлодок в Черном море. Есть еще "Кронштадтский морской завод", но чтобы туда попасть российским подлодкам необходимо совершать походы вокруг Европы. У них нет возможности выхода из Черного моря из-за перекрытия Босфора Турцией.

Единственная возможная альтернатива для оккупантов – судоремонтный завод в Новороссийске, который никогда не занимался подлодками.

"То есть в РФ все подводные лодки остались без возможности полноценного ремонта, потому что для этого их необходимо загнать под удар в оккупированный Севастополь", – отметили в Defence Express.

Там заметили, что, конечно, это не значит, что лодки сразу станут у причала, но выведение их из строя – это только вопрос времени.

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" – класс Kilo по классификации НАТО – является одной из четырех подлодок этого класса, способных запускать ракеты "Калибр". Он был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 августа в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 во временно оккупированном Крыму. В результате удара подлодка затонула на месте. Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов.

– Ранее в сети публиковали фото поврежденной 13 сентября российской подводной лодки "Ростов-на-Дону". На кадрах было видно, что во время "бавовны" на территории судоремонтного завода в Севастополе судну был нанесен серьезный ущерб.