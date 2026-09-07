Самый ужасный курортный сезон с начала войны: российские захватчики решили "добить" Крым и Приазовье

На временно оккупированных территориях Украины, на побережье Черного и Азовского морей, подводят итоги летнего курортного сезона. Местные отельеры уже назвали его самым худшим с начала полномасштабного вторжения. Особенно сокрушаются россияне, скупившие недвижимость в Крыму – их бизнес "почему-то" не пошел.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Ожидания VS реальность

Полуостров, который российские захватчики фактически превратили в огромную военную базу, сегодня перестал был привлекательным для туристов. Конечно же, из России – так как других там в принципе за годы оккупации нет.

На фоне рисков в сфере безопасности, логистических трудностей, топливного кризиса, а также экологических проблем и закрытых аэропортов турпотоки значительно перераспределились. Только по официальным данным Крым потерял более двух третей туристов, которые преимущественно поехали отдыхать в Краснодарский край РФ и Абхазию.

По информации, которую озвучил Российский союз туриндустрии (РСТ), доля Крыма среди всех подтвержденных бронирований по РФ сократилась до мизерного 1%.

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Сказался и коммунальный коллапс – длительное отсутствие электричества и воды. Готовить еду на открытом огне в жару, да еще и на полностью покупной воде – то еще удовольствие. А такое в Крыму этим летом было сплошь и рядом.

Ситуацию нисколько не спасло и снижение цен на отдых, Хотя не сказать, что скидки были большими: средняя стоимость ночи уменьшилась всего на 14%.

На снижении турпотока сказалось и то, что с конца июня было прекращено бронирование и размещение детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления, а также для участия в туристических и иных мероприятиях. Был определен срок – до 1 сентября, но буквально на днях стало известно о продлении запрета уже до Нового года.

"Раньше было обычной практикой, что детей отправляли в санатории и лагеря, а родители отдыхали отдельно, но в основном тоже на полуострове. То есть, поблизости. Однако этим летом детей практически перестали привозить. И это объяснимо: взрывы гремят над головой, кому это надо?! Крым уже никакое не райское место", – поделилась собеседница OBOZ.UA с оккупированного полуострова.

По ее словам, мелкие отельеры, в основном владельцы частных гостевых домов, да и просто сдающие в аренду дом или квартиру, пострадали больше всего. "В крупные пансионаты, санатории везли российских бюджетников, которым дали льготные путевки, а те же маленькие дома отдыха оказались в пролете", – добавила жительница Ялты.

Несмотря на обещания российской власти, что "все наладится", этого, ясное дело, так и не произошло. А назвать эффективной помощью принятые "меры поддержки организаций и предпринимателей Крыма и Севастополя" – язык не поворачивается. Среди них отсрочка по уплате страховых взносов, приостановление вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок, а также продление сроков направления требований об уплате задолженности и ее взыскания. "То есть, дали небольшую отсрочку, но заплатят в итоге все", – говорит крымчанка.

Российская пропагандистская машина изо дня в день винит в происходящем Украину. Конечно же, не упоминая о том, что оккупированный полуостров буквально напичкан военными объектами, которые являются законной целью Сил обороны Украины.

Сегодня Крым по полной ощущает на себе последствия российской оккупации и то, что обещания Кремля превратить полуостров в рай остались просто словами.

Отдых строгого режима

Не лучше ситуация и на побережье Азовского моря. Несмотря на боевые действия, российские оккупационные власти еще весной пытались продвигать захваченные части Донецкой и Запорожской областей как... туристические регионы. Например, везли делегацию на туристический форум в Москве и пытались привлекать средства через курортный бизнес.

Налицо была попытка оккупационных администраций найти дополнительные источники финансирования, но она с треском провалилась.

В находящихся под контролем России Приморске, Бердянске, Кирилловке, Седово, Урзуфе и других населенных пунктах Приазовья серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой, в частности – перебои с электричеством и водоснабжением.

Еще сильнее ударил по турпотоку топливный кризис. Некоторые базы и вовсе предлагали ноу-хау – "осчастливить" клиентов несколькими литрами бензина.

Но турпоток – это громко сказано. Дело в том, что основные посетители азовских пляжей – жители оккупированной части Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые преимущественно приезжали отдохнуть на выходные. Помимо этого постоянными клиентами являются и россияне – в частности, семьи оккупантов.

Помимо этого в ряде поселков Приазовья действует пропускной режим. Проезд туда возможен только через КПП, а проверка документов и допрос – фактически как при пересечении границы.

То есть, для отдыха в оккупированном Седово (поселок находится в непосредственной близости от границы с РФ – а из Донецка туда ехать дальше, чем из российского Таганрога) владельцы баз и пансионатов должны оформить отдыхающим пропуск и внести все их данные. Без этого тех попросту не пропустят. Такой себе отдых строгого режима, но для части коллаборантов вполне позволительный.

Российская пропаганда упорно использует тему туризма для создания картинки мирной жизни на захваченных территориях. Однако результат налицо: сегодня владельцы баз и пансионатов в оккупированных населенных пунктах подсчитывают убытки. К слову, среди них немало россиян, которые решили нажиться на оккупации. Но перспектив нет, как и особой надежды на бархатный сезон – Россия продолжает преступную войну.