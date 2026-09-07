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Самый ужасный курортный сезон с начала войны: российские захватчики решили "добить" Крым и Приазовье

Олег Шевченко
War
4 минуты
10,5 т.
Отдых в Крыму 2026
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На временно оккупированных территориях Украины, на побережье Черного и Азовского морей, подводят итоги летнего курортного сезона. Местные отельеры уже назвали его самым худшим с начала полномасштабного вторжения. Особенно сокрушаются россияне, скупившие недвижимость в Крыму – их бизнес "почему-то" не пошел.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Ожидания VS реальность

Полуостров, который российские захватчики фактически превратили в огромную военную базу, сегодня перестал был привлекательным для туристов. Конечно же, из России – так как других там в принципе за годы оккупации нет.

На фоне рисков в сфере безопасности, логистических трудностей, топливного кризиса, а также экологических проблем и закрытых аэропортов турпотоки значительно перераспределились. Только по официальным данным Крым потерял более двух третей туристов, которые преимущественно поехали отдыхать в Краснодарский край РФ и Абхазию.

По информации, которую озвучил Российский союз туриндустрии (РСТ), доля Крыма среди всех подтвержденных бронирований по РФ сократилась до мизерного 1%.

Сказался и коммунальный коллапс – длительное отсутствие электричества и воды. Готовить еду на открытом огне в жару, да еще и на полностью покупной воде – то еще удовольствие. А такое в Крыму этим летом было сплошь и рядом.

Ситуацию нисколько не спасло и снижение цен на отдых, Хотя не сказать, что скидки были большими: средняя стоимость ночи уменьшилась всего на 14%.

На снижении турпотока сказалось и то, что с конца июня было прекращено бронирование и размещение детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления, а также для участия в туристических и иных мероприятиях. Был определен срок – до 1 сентября, но буквально на днях стало известно о продлении запрета уже до Нового года.

отдых в Феодосии

"Раньше было обычной практикой, что детей отправляли в санатории и лагеря, а родители отдыхали отдельно, но в основном тоже на полуострове. То есть, поблизости. Однако этим летом детей практически перестали привозить. И это объяснимо: взрывы гремят над головой, кому это надо?! Крым уже никакое не райское место", – поделилась собеседница OBOZ.UA с оккупированного полуострова.

По ее словам, мелкие отельеры, в основном владельцы частных гостевых домов, да и просто сдающие в аренду дом или квартиру, пострадали больше всего. "В крупные пансионаты, санатории везли российских бюджетников, которым дали льготные путевки, а те же маленькие дома отдыха оказались в пролете", – добавила жительница Ялты.

Несмотря на обещания российской власти, что "все наладится", этого, ясное дело, так и не произошло. А назвать эффективной помощью принятые "меры поддержки организаций и предпринимателей Крыма и Севастополя" – язык не поворачивается. Среди них отсрочка по уплате страховых взносов, приостановление вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок, а также продление сроков направления требований об уплате задолженности и ее взыскания. "То есть, дали небольшую отсрочку, но заплатят в итоге все", – говорит крымчанка.

Российская пропагандистская машина изо дня в день винит в происходящем Украину. Конечно же, не упоминая о том, что оккупированный полуостров буквально напичкан военными объектами, которые являются законной целью Сил обороны Украины.

Сегодня Крым по полной ощущает на себе последствия российской оккупации и то, что обещания Кремля превратить полуостров в рай остались просто словами.

Отдых строгого режима

Не лучше ситуация и на побережье Азовского моря. Несмотря на боевые действия, российские оккупационные власти еще весной пытались продвигать захваченные части Донецкой и Запорожской областей как... туристические регионы. Например, везли делегацию на туристический форум в Москве и пытались привлекать средства через курортный бизнес.

Налицо была попытка оккупационных администраций найти дополнительные источники финансирования, но она с треском провалилась.

отдых на Азовском море 2026

В находящихся под контролем России Приморске, Бердянске, Кирилловке, Седово, Урзуфе и других населенных пунктах Приазовья серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой, в частности – перебои с электричеством и водоснабжением.

Еще сильнее ударил по турпотоку топливный кризис. Некоторые базы и вовсе предлагали ноу-хау – "осчастливить" клиентов несколькими литрами бензина.

Отдых в Кирилловке с "нюансами"

Но турпоток – это громко сказано. Дело в том, что основные посетители азовских пляжей – жители оккупированной части Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые преимущественно приезжали отдохнуть на выходные. Помимо этого постоянными клиентами являются и россияне – в частности, семьи оккупантов.

Помимо этого в ряде поселков Приазовья действует пропускной режим. Проезд туда возможен только через КПП, а проверка документов и допрос – фактически как при пересечении границы.

То есть, для отдыха в оккупированном Седово (поселок находится в непосредственной близости от границы с РФ – а из Донецка туда ехать дальше, чем из российского Таганрога) владельцы баз и пансионатов должны оформить отдыхающим пропуск и внести все их данные. Без этого тех попросту не пропустят. Такой себе отдых строгого режима, но для части коллаборантов вполне позволительный.

отдых в Седово

Российская пропаганда упорно использует тему туризма для создания картинки мирной жизни на захваченных территориях. Однако результат налицо: сегодня владельцы баз и пансионатов в оккупированных населенных пунктах подсчитывают убытки. К слову, среди них немало россиян, которые решили нажиться на оккупации. Но перспектив нет, как и особой надежды на бархатный сезон – Россия продолжает преступную войну.

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