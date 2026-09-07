Запишем в столбик немного.

Видео дня

Я делал два прогностических поста (от 9 и 28 июля), где обозначены тенденции к осени, которые мне виделись. Пока совпадает. До важной проверочной даты (визит императора Си в Вашингтон) осталось две недели.

Сегодня начинается отрезок фиксации "карт", которые могут быть выложены на стол. Речь не только о визите Виткоффа и Кушнера в Москву/Киев, где оживили переговорный трек, но и о выборах в одной из земель Германии.

Реплика Кремля о продолжении дискуссии через пару недель – это как раз с учетом завершения выборов в Думу, диалога Трампа и Си, в ходе которого могут родиться новые вводные, и выборного трека в Германии (продолжится 20 сентября в Передней Померании и Берлине). Пока имеем такое.

1.Фронт. Гражданские/тыл. Экономика. Европа.Летом на фронте россияне продвигались хуже ожидаемого. Кремль убедился, что на ЛБС проблема не решается, надо возгонять террор гражданских в тылу.

Главные истории дня

Нарастили удары по тылу – украинцы их стоически выдержали, ничего не посыпалось.

Поломать и запугать силой не удалось – начали ломать экономику. В первую очередь – металлургию и сельское хозяйство как основные экспортные отрасли. Удары по заводам. Удары по судам и портам. Досталось логистике. Это болезненно, но драматически скажется только на длительном отрезке.

Осталось последнее направление, где РФ может серьезно нарастить усилия в короткие сроки – Европа, срыв помощи.В первую очередь, речь идёт о терроре Германии. После Лейпцига немцы обозначили ответ, заявили о готовности продолжать поддержку Украины. Путин явно надеется подорвать усилия федерального канцлера и правительства через местные выборы и общую накачку. А затем на этом примере показать элитам в других странах – "смотрите, как я могу, гораздо лучше Трампа, бойтесь меня".

2. Торпедирование Европы идет сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, это обвинение ЕС в подготовке к войне. Замглавы МИД РФ Александр Грушко еще в июне прямо заявил: НАТО и ЕС готовятся к схватке с Россией на рубеже 2030 года.

Эта линия не исчезает. Россия представляет все так, будто агрессивная Европа угрожает трогательному и беззащитному Кремлю.

В переложении для европейских избирателей это преподносится как рост военных расходов вместо социалки и общий рост опасности. С наигрыванием голосов партиям, которые обещают "дружбу с Россией" и, соответственно, перераспределение расходов.

Во-вторых, это общее очернение Европы. Прекрасный образчик на днях явил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая во Владивостоке на площадке лектория Общества "Знание". Из тезисов, насладитесь:

"Долгое время использование данных Богом и географией преимуществ крупнейшего и богатейшего континента Земли (Евразии) сдерживалось той политикой, которую проводил и продолжает проводить Запад. Сейчас он проводит ее даже ещё более ожесточённо, если не сказать остервенело, пытаясь разделить наш континент. Они физически выстраивают, как вы, наверное, слышали, стены на границе стран Евросоюза с Российской Федерацией, роют рвы стометровой ширины (не знаю какой глубины) только для того, чтобы Россия их "не завоевала". Негодяи, просто негодяи.

"Европа не готова по-честному сотрудничать. Она не умеет это делать. Если уж говорить о Европе, то она более пятисот лет была главным источником всех бед, ненастий, которые охватывали человечество". Именно поэтому российские элитарии так яростно рвались в разные лондоны, на лазурные берега и другие озёра комо. Хотели отомстить Европе своими деньгами.

"Европа никогда не жила за счет собственных средств и собственным умом. Она всегда жила за счет других – и в эпоху колониального господства, потом было рабовладельчество. Сейчас эти санкции, побивающие все рекорды, только за то, что Россия отстаивает интересы нашего народа, угнетаемого нацистским режимом на Украине". Остается загадкой, как такая неумелая Европа навязала колониальное господство на 500 лет? Вот как?!

"Мы видели, как в Германии возрождаются метастазы нацизма".

"Президент Уганды Й.К.Мусевени упоминал, что мировой рынок кофе, например, где-то оценивается 450 млрд евро, из которых в Африке остается 25, а все остальное делается в Германии, в других западных странах".

"Глава Еврокомиссии У.фон дер Ляйен, мы ее называем "фюрер Урсула", пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции, полномочия, которые по решениям всего Европейского союза не передавались в Брюссель, а остаются за национальными правительствами"…

В общем, Германия и немцы – средоточие зла. Там еще много другой красоты. Вопрос: на какую "модальность" сотрудничества с Россией могут рассчитывать европейцы, в частности – Берлин, при такой официальной (!) риторике?

Обвинения Европы в 500-летних злодеяниях – это ж политическая доктрина "возмездия" далеко за рамками войны в Украине. И отказом от помощи Украине проблема не снимается. Нужны изменения в российских мозгах.

3. Парадокс в том, что совсем недавно ни Лавров, ни другие вожди РФ ничего предосудительного в Европе не наблюдали. Смотрим на цифры.

В 2013 году Россия экспортировала товаров на $523 млрд и на $70 млрд услуг. Причём 53,7% товаров было поставлено в страны ЕС.

Главным потребителем товаров была Голландия (13,3%), через оффшоры которой прогоняли минеральное сырье (нефть). Италия (7,5%) и Германия (7%) были в тройке лидеров.

В 2021 г. экспорт товаров составил $493 млрд, а услуг – $55,6 млрд. Доля ЕС снизилась до 38%, но Европа оставалась наибольшим коллективным рынком для сбыта российских товаров. Среди стран на первое место вышел Китай (13,8%), за которым следовали Нидерланды и Германия.

В 2025 году РФ экспортировала товаров на $418 млрд, услуг – на $46,3 млрд. Если в 2021 г. ситуацию можно было охарактеризовать как баланс, то после 2022 г. произошёл разворот: 77% товаров начало уходить в Азию, только 11% – в ЕС. По услугам такая же тенденция, вплоть до замены европейских туристов китайскими.

Как видим, до полномасштабного вторжения в Украину РФ вполне устраивала работа с европейцами. Европа выпестовала в России целые отрасли.

Даже в феврале 2022 года россияне готовились праздновать юбилей Петра I и рассчитывали превратить это в общеевропейское торжество, символизирующее неразрывные культурно-исторические и экономические связи. Но "видимо что-то случилось" (с).

И совсем не ЕС был инициатором кризиса. Франко-германские спецслужбы вообще настаивали, что никакого вторжения в Украину не будет.

И вот теперь американцы выстраивают свою рамку с Россией, и только настоятельная позиция Украины способствует вовлечению европейцев. Визит главы ЦРУ, обнимашки Путина с американскими фанатами, жесточайшая антиевропейская риторика из официальных московских уст, прямое вмешательство в европейские выборы, гибридные атаки и открытые диверсии, миграционный кризис – все это складывается в весьма тревожную для Брюсселя и отдельных государств картину.

Вариантов остается не сильно много.

Уровень взаимодействия ключевых стран Европы и ЕС в целом с Украиной должен базироваться на осознании: навязывание невыгодных для Украины условий деэскалации будет заведомо невыгодным и для Европы. Т.к., Россия однозначно будет требовать купирования оборонного потенциала, что отчасти может совпасть и с интересами США (в дальнобойной сфере). Такая конструкция – прелюдия к новой войне.

Но Украине нужен скорейший мир и прекращение страданий. А в таких условиях (и европейцы это знают, ибо сами так поступали) возможны нелинейные решения под воздействием обстоятельств непреодолимой силы.

Эскалация со стороны РФ должна балансироваться эскалацией комплексной европейский помощи. Если этого не будет, неизбежен кризис.

А вот если помощь будет адекватной – это не просто приблизит мир, но и станет предохранителем против новой войны.

И гораздо раньше 2030 года получится заняться мирным строительством, спасая европейскую субъектность в определяющих будущее сферах...