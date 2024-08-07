Произошла ротация: в ВМС сказали, сколько подлодок Россия держит сейчас в Черном море

В Черном море вечером 6 августа находилась на боевом дежурстве только одна российская подлодка. Перед этим оккупанты провели ротацию.

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Подводная лодка, которая раньше находилась в акватории, вернулась в пункт базирования в Новороссийск (РФ). Ее заменила аналогичная подлодка 636 проекта. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что сейчас противник нечасто применяет подлодки для обстрелов нашей страны.

Из акватории Азовского моря прямых угроз (по состоянию на вечер вторника, 6 августа) не наблюдалось. Дело в том, что российские войска после нескольких удачных операций Сил обороны Украины сделали соответствующие выводы.

"Выводы эти базируются на том, что ВМС, например, смогли уничтожить склады дронов в Ейске, смогли поразить паром в порту "Кавказ". Другие составляющие Сил обороны так же посильно приобщаются к подобным атакам, поэтому Азов сейчас фактически освобожден от россиян, если можно так сказать, если брать корабельную составляющую. Побережье, к сожалению, остается до сих пор в российской оккупации", – заявил Плетенчук.

В целом в Черном море потенциальную опасность для Украины создают носители крылатых ракет, которых у РФ осталось восемь единиц. Из них три – подлодки.

"И остальные носители находятся в пункте базирования, вероятнее всего, ожидая своей утилизации нашими руками", – заявил представитель ВМС Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска не имеют возможности ремонтировать свои подлодки в Черном море. Ведь для этого их необходимо загнать на Севастопольский морской завод, куда достают ракеты Сил обороны.

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