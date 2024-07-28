Британская разведка на фоне бравады Путина в день ВМФ РФ подсчитала подбитые Украиной российские корабли

В разведке Великобритании 28 июля, когда Россия отмечает день своего ВМФ, подсчитали потери российского флота с момента полномасштабного вторжения в Украину. По оценке ведомства, украинские Силы обороны благодаря их инновационным военно-морским технологиям с февраля 2022 по июнь 2024 года подбили 26 кораблей РФ – одну треть Черноморского флота РФ.

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Соответствующие данные были обнародованы на официальной странице Минобороны Британии в соцсети X. "Размер российского Черноморского военно-морского флота оказался не слишком большим для морских инноваций Украины", – говорится в публикации.

Там напомнили, что, по данным ВМС Украины, не менее трети российского Черноморского флота было потоплено, уничтожено или повреждено.

Оставшийся российский флот был отброшен на восток, спасая его от постоянных украинских атак. После отступления России Черное море вновь открыто для крупных объемов экспорта зерна, отметили в британской разведке.

"Успех Украины отчасти стал возможен благодаря ее инновационным военно-морским технологиям", – заявили в ведомстве.

Там также напомнили об украинских разработках, которые принесли успех на море: "Нептун" – противокорабельная ракета, Sea Baby – беспилотное надводное судно, Magura V5 – многоцелевое беспилотное надводное судно.

"Технологии военно-морской обороны Украины оказались бесценны в Черном море. В период с февраля 2022 по июнь 2024 года в регионе было повреждено или уничтожено 26 кораблей ВМФ РФ. Сейчас коммерческое судоходство в регионе возвращается почти до довоенного уровня", – заявили в британской разведке.

Напомним, 28 июля российский диктатор Владимир Путин по случаю дня ВМФ РФ торжественно выступил на "главном военно-морском параде" в Санкт-Петербурге. Он заявил, что РФ "обрела статус морской державы благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение мирового океана".

Путин также пожаловался на планы США разместить в Германии ракеты большой дальности и гиперзвуковое вооружение и пригрозил зеркальными действиями. Диктатор похвастал, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится "на завершающей стадии".

Кроме того, Путин торжественно открыл в Петербурге памятник российскому адмиралу Федору Ушакову (1745-1817).

Ранее военно-морской эксперт, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал, что РФ пытается спасти Керченский мост с помощью многочисленных барж. Противник не отказался и от плана отрезать Украину от моря, поэтому не перестает атаковать южные регионы. Однако в нужное время мост все равно будет уничтожен, а Украина, без сомнения, останется морской страной, уверен эксперт.

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