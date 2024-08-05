Россия хочет закрыть для судоходства часть моря у оккупированного Крыма. Карта

Страна-агрессор планирует закрыть для судоходства часть моря у временно оккупированного Крыма. Проект приказа, устанавливающий запрещенные районы для плавания в зоне энергомоста на полуострове, разработал Минтранс РФ.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Запрет распространится на плавание всех типов судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры).

Исключение будут сделаны для катеров, судов и кораблей МВД РФ, военно-морского флота и пограничной службы ФСБ России.

Со стороны Крыма запрещенная зона начнется чуть ниже мыса Борзовка в Глазовском сельсовете и протянется примерно на километр к югу по береговой линии и к востоку по воде до морской границы с Краснодарским краем РФ.

Со стороны Краснодарского края запрещенный участок находится только на воде. Она будет находиться на водном участке в 1,6-6 километрах от берега напротив северной границы поселка Ильич и опустится на 1,6 километра к югу.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает усиливать защиту Крымского моста именно из воды. Возле него появляются все новые баржи. По состоянию на конец июля этих барж у моста уже более 30.

Напомним, что 17 июля 2023 года Украина вторично ударила по Крымскому мосту морскими дронами Sea Bab и нанесла ему серьезные повреждения. О том, как планировалась операция и ее последствиях, изданию OBOZ.UA рассказали в СБУ.

2 августа о том, что работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается, рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Более того, он уточнил, что ожидать разрушения моста можно в ближайшие несколько месяцев.

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