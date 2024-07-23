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Оккупанты увеличили количество защитных барж возле Керченского моста на треть. Фото

София Закревская
War
1 минута
2,2 т.
Оккупанты увеличили количество защитных барж возле Керченского моста на треть. Фото

Страна-агрессор Россия продолжает усиливать защиту незаконно возведенного Крымского моста, опасаясь новых атак украинских морских дронов. Возле него появляются все новые и новые баржи.

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Об этом сообщил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк. Он показал спутниковые снимки переправы за май, июнь и июль 2024 года.

Оккупанты увеличили количество защитных барж возле Керченского моста на треть. Фото

Они дают возможность увидеть, как россияне стягивали баржи к Крымскому мосту, надеясь, что они смогут помешать движению морских дронов наших Сил обороны.

На 21 июля этих барж возле переправы было уже около 30.

Оккупанты увеличили количество защитных барж возле Керченского моста на треть. Фото
Оккупанты увеличили количество защитных барж возле Керченского моста на треть. Фото

Ранее OBOZ.UA уже писал о том, что российские оккупанты продолжают усиливать защиту Крымского моста от атак украинских морских дронов. Количество защитных барж возле него увеличилось в полтора раза, а под самой переправой также появились конструкции, похожие на пирсы.

Так, в конце июня стало известно, что российские силы установили вторую линию боновых заграждений у Керченского моста из 21 баржи.

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