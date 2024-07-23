Оккупанты увеличили количество защитных барж возле Керченского моста на треть. Фото

Страна-агрессор Россия продолжает усиливать защиту незаконно возведенного Крымского моста, опасаясь новых атак украинских морских дронов. Возле него появляются все новые и новые баржи.

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Об этом сообщил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк. Он показал спутниковые снимки переправы за май, июнь и июль 2024 года.

Они дают возможность увидеть, как россияне стягивали баржи к Крымскому мосту, надеясь, что они смогут помешать движению морских дронов наших Сил обороны.

На 21 июля этих барж возле переправы было уже около 30.

Ранее OBOZ.UA уже писал о том, что российские оккупанты продолжают усиливать защиту Крымского моста от атак украинских морских дронов. Количество защитных барж возле него увеличилось в полтора раза, а под самой переправой также появились конструкции, похожие на пирсы.

Так, в конце июня стало известно, что российские силы установили вторую линию боновых заграждений у Керченского моста из 21 баржи.

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