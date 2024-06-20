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Боятся дронов: россияне увеличили количество защитных барж возле Крымского моста. Фото

София Закревская
War
1 минута
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Боятся дронов: россияне увеличили количество защитных барж возле Крымского моста. Фото

Российские оккупанты продолжают усиливать защиту Крымского моста от атак украинских морских дронов. Количество защитных барж возле него увеличилось в полтора раза, а под самой переправой также появились конструкции, похожие на пирсы.

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Последние монтируют в нескольких местах у основания моста. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Там отметили, что процесс обустройства врагом системы защиты Крымского моста длится уже больше месяца – сейчас оккупанты выставляют вторую линию боновых заграждений. Снимки спутника Sentinel-2 за 16 июня подтвердили, что россияне установили в Керченском проливе уже 21 баржу для защиты от украинских атак.

Боятся дронов: россияне увеличили количество защитных барж возле Крымского моста. Фото

С 22 мая 2024 года начались работы по возведению пяти пирсов у основания Крымского моста на двух берегах острова Тузла и на косе Тузла со стороны Краснодарского края РФ. По состоянию на 16 июня 2024 года самый большой из причалов был длиной около 190 метров, а самый маленький – почти 80 метров.

Боятся дронов: россияне увеличили количество защитных барж возле Крымского моста. Фото

Ранее мы уже рассказывали, что захватчики выставили вдоль Крымского моста старые баржи, чтобы оградить конструкцию от украинских безэкипажных морских катеров. Также россияне перебрасывали дополнительные системы ПВО в район города Керчь.

В ВМС ВСУ отметили, что ранее для защиты моста оккупанты использовали корабли, но теперь те все чаще попадают под прицел Сил обороны. Поэтому захватчики начали строить баржи с боновыми заграждениями.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска устанавливают дополнительные баржи на входе в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму. Таким образом они пытаются защититься от украинских морских дронов.

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