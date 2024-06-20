Боятся дронов: россияне увеличили количество защитных барж возле Крымского моста. Фото

Российские оккупанты продолжают усиливать защиту Крымского моста от атак украинских морских дронов. Количество защитных барж возле него увеличилось в полтора раза, а под самой переправой также появились конструкции, похожие на пирсы.

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Последние монтируют в нескольких местах у основания моста. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Там отметили, что процесс обустройства врагом системы защиты Крымского моста длится уже больше месяца – сейчас оккупанты выставляют вторую линию боновых заграждений. Снимки спутника Sentinel-2 за 16 июня подтвердили, что россияне установили в Керченском проливе уже 21 баржу для защиты от украинских атак.

С 22 мая 2024 года начались работы по возведению пяти пирсов у основания Крымского моста на двух берегах острова Тузла и на косе Тузла со стороны Краснодарского края РФ. По состоянию на 16 июня 2024 года самый большой из причалов был длиной около 190 метров, а самый маленький – почти 80 метров.

Ранее мы уже рассказывали, что захватчики выставили вдоль Крымского моста старые баржи, чтобы оградить конструкцию от украинских безэкипажных морских катеров. Также россияне перебрасывали дополнительные системы ПВО в район города Керчь.

В ВМС ВСУ отметили, что ранее для защиты моста оккупанты использовали корабли, но теперь те все чаще попадают под прицел Сил обороны. Поэтому захватчики начали строить баржи с боновыми заграждениями.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска устанавливают дополнительные баржи на входе в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму. Таким образом они пытаются защититься от украинских морских дронов.

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