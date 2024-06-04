Россияне стягивают к Крымскому мосту баржи и усиливают ПВО, – партизаны "Атеш"

⁨Во временно оккупированном Крыму российские военнослужащие усиливают противовоздушную оборону. Также они пытаются улучшить защиту Керченского моста от надводных дронов.

Об этом вечером 4 июня сообщил Telegram-канал "Атеш". Агенты движения сопротивления зафиксировали, что захватчики выставили вдоль своего моста старые баржи, чтобы защитить конструкцию от украинских безэкипажных морских катеров.

Также партизанам стало известно, что россияне перебрасывают дополнительные системы ПВО в район города Керчь. Участникам "Атеш" удалось зафиксировать дислокацию техники.

"Это свидетельствует о подготовке к неминуемому удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь подготовительным этапом. Ожидаем прожарки. Наши агенты усиленно работают, чтобы Крым стал ловушкой для р*шистов", – написали патриоты, которые помогают Украине.

Они призвали единомышленников вступать в "Атеш", чтобы вместе творить победу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 31 мая ВМС в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны Украины ракетами "Нептун" и дронами поразили нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ. Один из них расположен в порту "Кавказ", где также была выведена из строя паромная переправа.

– Ночью 30 мая ракеты ATACMS разгромили паромную переправу в Керчи. Существенные повреждения получили также два парома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!