Работал 'Нептун': в Генштабе раскрыли детали удара по нефтяному терминалу в Краснодарском крае

В ночь на 31 мая Силы обороны поразили нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ, также из строя была выведена паромная переправа порта "Кавказ". Метко по целям на территории государства-агрессора отработала ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.

Для поражения целей были применены береговой комплекс "Нептун" и ударные дроны. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Один из пораженных нефтяных терминалов расположен в порту "Кавказ".

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале суток 31 мая – на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается. Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны Украины", – рассказали в Генштабе.

Также ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

"Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильна против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, используемые для логистики и снабжения армии РФ", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что после ряда взрывов, прогремевших в ночь на 31 мая в Краснодарском крае РФ, вспыхнула нефтебаза: повреждены три цистерны с нефтепродуктами.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что объект был атакован беспилотниками, они якобы были "подавлены силами ПВО". Также заявлялось о пострадавших.