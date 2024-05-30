Силы обороны ночью разгромили паромную переправу русских оккупантов в Керчи. Фото

Ночью 30 мая Силы обороны разгромили паромную переправу российских оккупантов в Керчи. Она активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что Силы обороны ударили по ней ракетами ATACMS.

"Стоит отметить, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков", – говорится в сообщении Генштаба.

Там также добавили, что в результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана. Враг должен помнить: Крым – это Украина", – подытожили успешную атаку в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированной Керчи ночью 30 мая раздались взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост. Позже в РФ заявили, что якобы от обломков сбитых ракет "пострадали два парома".

Источники OBOZ.UA в украинской разведке рассказали, что взрывы в оккупированном Крыму прогремели в результате операции ГУР. Целью были катера типа КС-701 "Тунец", которые противник использовал для охраны Керченского моста.

Впоследствии в ГУР обнародовали видео операции по поражению катеров типа КС-701 "Тунец" и рассказали, что ее провело подразделение Group 13 морскими дронами Magura V5.

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