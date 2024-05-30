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В результате атаки на Крым могли быть поражены семь российских судов: всплыли новые детали операции ГУР

Анна Паскевич
War
2 минуты
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В результате атаки на Крым могли быть поражены семь российских судов: всплыли новые детали операции ГУР

В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 30 мая в оккупированном украинском Крыму могло быть поражено до семи кораблей оккупантов. Вероятно, повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA. Также утверждается, что пять человек якобы получили ранения вследствие ударов по оккупированному полуострову.

В результате атаки на Крым могли быть поражены семь российских судов: всплыли новые детали операции ГУР

По данным канала, под удар ГУР, вреоятно, попали лоцманский катер "Мечта", который затонул, паромы "Конро Трейдер" и "Авангард".

Последний из-за повреждений сел на мель, сообщили источники в экстренных службах оккупированного Крыма.

В результате атаки на Крым могли быть поражены семь российских судов: всплыли новые детали операции ГУР

На пароме "Конро Трейдер" якобы ранен один из членов экипажа – Роман Стась, его отправили на операцию, пишет ASTRA.

На "Авангарде" ранены четыре оккупанта, в том числе 19-летние практиканты Даниил В. и Никита Ш.

Кроме того, повреждены четыре транспортно-десантных катера КС 701, ранее в ГУР подтвердили уничтожение двух из них.

В результате атаки на Крым могли быть поражены семь российских судов: всплыли новые детали операции ГУР
В результате атаки на Крым могли быть поражены семь российских судов: всплыли новые детали операции ГУР

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированной Керчи ночью 30 мая раздались взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост. Позже в РФ заявили, что якобы от обломков сбитых ракет "пострадали два парома".

Источники OBOZ.UA в украинской разведке рассказали, что взрывы в оккупированном Крыму прогремели в результате операции ГУР. Целью были катера типа КС-701 "Тунец", которые противник использовал для охраны Керченского моста.

Позже в ГУР обнародовали видео операции по поражению катеров типа КС-701 "Тунец" и рассказали, что ее провело подразделение Group 13 морскими дронами Magura V5.

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