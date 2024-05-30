В результате атаки на Крым могли быть поражены семь российских судов: всплыли новые детали операции ГУР

В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 30 мая в оккупированном украинском Крыму могло быть поражено до семи кораблей оккупантов. Вероятно, повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA. Также утверждается, что пять человек якобы получили ранения вследствие ударов по оккупированному полуострову.

По данным канала, под удар ГУР, вреоятно, попали лоцманский катер "Мечта", который затонул, паромы "Конро Трейдер" и "Авангард".

Последний из-за повреждений сел на мель, сообщили источники в экстренных службах оккупированного Крыма.

На пароме "Конро Трейдер" якобы ранен один из членов экипажа – Роман Стась, его отправили на операцию, пишет ASTRA.

На "Авангарде" ранены четыре оккупанта, в том числе 19-летние практиканты Даниил В. и Никита Ш.

Кроме того, повреждены четыре транспортно-десантных катера КС 701, ранее в ГУР подтвердили уничтожение двух из них.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированной Керчи ночью 30 мая раздались взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост. Позже в РФ заявили, что якобы от обломков сбитых ракет "пострадали два парома".

Источники OBOZ.UA в украинской разведке рассказали, что взрывы в оккупированном Крыму прогремели в результате операции ГУР. Целью были катера типа КС-701 "Тунец", которые противник использовал для охраны Керченского моста.

Позже в ГУР обнародовали видео операции по поражению катеров типа КС-701 "Тунец" и рассказали, что ее провело подразделение Group 13 морскими дронами Magura V5.

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