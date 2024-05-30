В Крыму поражены два катера, которые враг использовал для охраны Крымского моста: это была операция ГУР

В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в результате которых было поражено два российских катера. Целью атаки были судна типа КС-701 "Тунец".

Такие катера захватчики использовали для охраны Керченского моста. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в украинской разведке.

Вражеские цели были атакованы в рамках операции Главного управления разведки Минобороны Украины. По уточненным данным, повреждения получили сразу два российских катера типа КС-701 "Тунец".

Стоит отметить, что в прошлом году украинские военнослужащие уничтожили два таких катера во временно оккупированном Крыму. КС-701 "Тунец" путинские захватчики используют для охраны Керченского моста.

Дизельные катера с алюминиевым корпусом "КС-701" производятся на судомеханическом заводе в Костроме. Оккупанты используют их в военных и гражданских целях.

Длина корпуса катера составляет 8,1 метра, а ширина – 2,5 метра. Количество экипажа составляет от 6 до 12 человек, мощность двигателя – 250 лошадиных сил, а максимальная скорость – 85 км/ч.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские катера были уничтожены спецподразделением Group 13 с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.

Украинские разведчики отметили, что с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27. /29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и пушки калибра 30 мм.

Напомним, во временно оккупированной Керчи на территории Крыма в ночь на 30 мая прозвучали взрывы. Оккупанты временно перекрывали движение по Крымскому мосту. Позже они заявили, что якобы от обломков сбитых ракет "пострадали два парома".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мост в Керчи перекрывали из-за взрывов также 25 мая. В крымских пабликах, кроме сообщений о взрывах и "работе ПВО" писали о "пожаре на площадке", много машин пожарных и медиков.

– Также 25 мая раздались взрывы над Новофедоровкой, где расположен военный аэродром российских захватчиков. Также после взрывов в районе аэродрома поднялся дым.

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