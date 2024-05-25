В Евпатории раздались взрывы, над Новофедоровкой поднялся дым: фото

Утром 25 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громки звуки раздались над Новофедоровкой, где расположен военный аэродром российских захватчиков.

Также после взрывов в районе аэродрома поднялся дым. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Мониторинговый канал отметил, что в Новофедоровке расположен военный аэродром "Саки". Там базируется 43-й истребительный авиационный полк, который служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении полка находятся бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

После взрывов над Новофедоровкой поднялся дым. Других подробностей происшествия очевидцы пока не сообщают.

В то же время кремлевские пропагандисты заявили, что в районе Новофедоровки "горит трава". Также по легенде росСМИ, пожар начался из-за обрыва кабеля.

"Сакский район, скорее всего очередной обрыв кабеля, которые держатся на изоленте и соплях. Из-за этого возгорание травы под сильный ветер. Район Саки – Новофедоровка", – пишет российская пропаганда.

Напомним, в ночь на 24 мая во многих городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Захватчики пожаловались, что по ним ударили баллистикой, а в минобороны РФ впоследствии заявили, что "сбили" три ракеты ATACMS и три морских дрона.

Ранее сообщалось, что 19 мая в оккупированном Крыму также раздавались взрывы. "Бавовна" посетила Севастополь, Евпаторию, Саки, Джанкой, Перевальное и Армянск. Также был перекрыт незаконно построенный Крымский мост.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!