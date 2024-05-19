В оккупированном Крыму раздаются взрывы: горячо в Севастополе, Евпатории, Саках, Джанкое и Армянске

В ночь на воскресенье, 19 мая, в оккупированном Крыму снова было неспокойно, там гремели взрывы. "Бавовна" в этот раз посетила Севастополь, Евпаторию, Саки, Джанкой, Перевальное и Армянск.

Также был перекрыт незаконно возведенный Крымский мост. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

В Севастополе работала вражеская ПВО, больше всего взрывов и стрельбы по целям было в районе Южной бухты. В Евпатории и Саках также было громко, в Джанкое и Армянске тоже слышали стрельбу и взрывы.

Взрывы прозвучали в Перевальном, где базируется 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.

"БПЛА летает над Старокрымским полигоном по нему стреляет росПВО, на аэродроме Кировское тоже слышна стрельба", – сообщал "Крымский ветер".

Оккупанты пожаловались на комбинированную атаку на Крым, предварительно были применены ракеты ATACMS и БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 17 мая, в Крыму тоже пожаловались на "атаку БПЛА". В частности, громко было в районе Севастополя и Балаклавы – там были слышны взрывы и стрельба, после чего в некоторых районах пропал свет.

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