В Севастополе раздались взрывы: сообщают о прилетах в район стоянки кораблей оккупантов

В ночь на воскресенье, 19 мая, в оккупированном Севастополе снова гремели взрывы. В городе работала российская ПВО, также противник поднял в небо свою авиацию.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". По предварительным данным, зафиксировано уже три прилета в один из кораблей в районе Инженерной бухты Севастополя.

"Сейчас столб дыма черного, но огня почему-то не видно", – сказано в сообщении.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО отражала ракетную атаку. Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил он.

Оккупанты заявляют, что атака на Севастополь якобы была комбинированной и включала пуски ракет ATACMS и БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны в ночь на 17 мая надводными и воздушными дронами поразили целый ряд военных объектов в оккупированном Севастополе, а также Туапсе и Новороссийске Краснодарского края РФ.

Целью комплексной операции стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования.

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