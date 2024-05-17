'Ночь была очень жаркой': всплыли детали атаки СБУ и ГУР на Севастополь, Туапсе и Новороссийск

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны в ночь на 17 мая надводными и воздушными дронами поразили целый ряд военных объектов в оккупированном Севастополе, а также Туапсе и Новороссийске Краснодарского края РФ. Целью комплексной операции стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования.

Об этом сообщили информированные источники OBOZ.UA. Отмечается, что ночь была очень "жаркой" для российских военно-логистических объектов в Крыму и на российском побережье Черного моря.

По информации источников, СБУ и ГУР совместно устроили враг "бавовну" в Севастопольской бухте, где всю ночь наблюдалось "файер-шоу". Также был прилет по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям света.

Кроме того, разведчики отработали по морскому порту Новороссийска, там взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции.

А ⁠дроны СБУ уже во второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который оккупанты начали восстанавливать. После новых взрывов придется начинать ремонт снова, рассказал собеседник OBOZ.UA.

"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, – прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть. Украинский хлопок найдет их повсюду!" – отметил источник.

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