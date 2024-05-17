В Крыму пожаловались на взрывы из-за "атаки БПЛА": в Севастополе и Балаклаве пропал свет

Во временно захваченном Россией Крыму в ночь на пятницу, 17 мая, пожаловались на "атаку БПЛА". В частности, громко было в районе Севастополя и Балаклавы – там было слышно взрывы и стрельбу, после чего в некоторых районах пропал свет. Позже взрывы прогремели в Новороссийске (Краснодарский край РФ).

Информацию подтвердил назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Представитель оккупантов поспешил отчитаться о "работе ПВО" и что "ущерба гражданской инфраструктуре нет".

Позже он подтвердил, что в Севастополе частично пропал свет и объяснил это тем, что на подстанцию "Севастополь" упали "обломки сбитых БПЛА".

В Севастопольэнерго в свою очередь заявили о "технологическом нарушении на подстанции в бухте Казачья".

"Обесточены потребители: ул. Лиговская, ул. Казачья, ТСН ИЖС "Ахтиар", ул. Глеба Успенского, ул. Марии Поливановой, ул. Аргонавтов, ул. 1-я Дорическая, ул. Анатолия Халина, ТСН "Рыбак-6", ТСН "Рыбак-7", ул. Камышовое шоссе", – заявили там.

Как пишет канал "Крымский ветер", в районе бухты Казачьей дислоцируется 810-я бригада морской пехоты ЧФ РФ. По данным авторов канала, там ночью "стреляло и взрывалось".

Также на канале предполагают, что целью БПЛА могла быть Балаклавская ТЭС, которая расположена неподалеку от электрической подстанции 330 кВ "Севастополь". В Балаклаве также частично пропало электричество.

Около 3:40 в местных чатах сообщили о взрывах в Новороссийске на территории России. По данным Telegram-каналов было слышно не менее восьми взрывов. Якобы есть попадание в порт.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 мая на военном аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, была уничтожена заправочная станция.

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