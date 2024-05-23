В оккупированном Крыму во многих городах раздались взрывы. Видео

В ночь на 24 мая во многих городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Захватчики пожаловались, что по ним ударили баллистикой.

О "бавовне" сообщили крымские Telegram-каналы. Громко было, в частности, в Симферополе, Саках, Севастополе, Евпатории, Ялте, Алуште и других городах.

В частности, отмечается, что вблизи Алушты прилет пришелся якобы по воинской части ФСБ. Однако информация нуждается в подтверждении. Жители Белогорска слышали до 15 взрывов, а в военных частях Севастополя также звучала сирена воздушной тревоги. Между Орловкой и Качей, по данным пабликов, работало ПВО оккупантов. Также было громко в Гвардейском и Перевальном.

Крымские мониторинговые каналы сообщили, что россиянам не удалось сбить все атакующие полуостров цели.

В Telegram-канале движения "Атеш" сообщили, что у оккупантов в результате прилетов в Крыму есть "200-е". Более подробную информацию их агенты должны сообщить завтра, 24 мая.

"Крымчане, вы слышите звуки взрывов! Это результат нашей совместной работы как одной команды", – отметили в сообщении.

Между тем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов признал прилеты на полуострове и заявил о "гибели двух прохожих" и попадании в "пустующий объект хозяйственного назначения".

Как сообщал OBOZ.UA:

– За последние три недели украинские воины поразили по меньшей мере 20 вражеских объектов. Речь идет о штабах, командных пунктах, складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, нефтебазах.

– 19 мая в оккупированном Крыму также раздавались взрывы. "Бавовна" посетил Севастополь, Евпаторию, Саки, Джанкой, Перевальное и Армянск. Также был перекрыт незаконно построенный Крымский мост.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!