Поражены 20 вражеских объектов: результаты ударов Сил обороны за три недели

Воины сил обороны Украины продолжают уничтожать объекты российских оккупационных войск на временно захваченных территориях и на территории государства-агрессора РФ. За последние три недели украинскими воинами было поражено по меньшей мере 20 вражеских объектов.

Речь идет о штабах, командных пунктах, складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, нефтебазах. Итог за три недели подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Там также опубликовали карту "демилитаризации" вражеского войска. Бавовна посетила врага на Луганщине, Донетчине, Херсонщине, Запорожье и в Крыму:

– Старобельск, Луганщина – попадание в базирование;

– Луганск – минус нефтебаза;

– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование;

– Ровеньки, Луганщина – минус нефтебаза;

– Энергодар, Запорожская область – попадание в базирование;

– Каховский район, Херсонщина – минус БК;

– Скадовский район, Херсонщина – два попадания в базирование;

– Донецк – попадание в базирование;

– Сорокино, Луганщина – минус БК;

– Крым, район Ай-Петри – попадание в КП;

– Севастополь (район) – три попадания в базирование, минус БК, минус ГСМ;

– Ростовская область – попадание в нефтебазу;

– Новороссийск, Краснодарский край – попадание в две нефтебазы.

Кроме того, за эти недели были поражены несколько НПЗ, два корабля в Севастополе, металлургический завод, оборонные заводы в России и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в ночь на 19 мая, вероятно, поразили ракетами ATACMS малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон" в порту оккупированного Севастополя. В результате удара погибли шесть военных Черноморского флота РФ, еще 11 ранены.

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