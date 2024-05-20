Поражены 20 вражеских объектов: результаты ударов Сил обороны за три недели
Воины сил обороны Украины продолжают уничтожать объекты российских оккупационных войск на временно захваченных территориях и на территории государства-агрессора РФ. За последние три недели украинскими воинами было поражено по меньшей мере 20 вражеских объектов.
Речь идет о штабах, командных пунктах, складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, нефтебазах. Итог за три недели подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Там также опубликовали карту "демилитаризации" вражеского войска. Бавовна посетила врага на Луганщине, Донетчине, Херсонщине, Запорожье и в Крыму:
– Старобельск, Луганщина – попадание в базирование;
– Луганск – минус нефтебаза;
– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование;
– Ровеньки, Луганщина – минус нефтебаза;
– Энергодар, Запорожская область – попадание в базирование;
– Каховский район, Херсонщина – минус БК;
– Скадовский район, Херсонщина – два попадания в базирование;
– Донецк – попадание в базирование;
– Сорокино, Луганщина – минус БК;
– Крым, район Ай-Петри – попадание в КП;
– Севастополь (район) – три попадания в базирование, минус БК, минус ГСМ;
– Ростовская область – попадание в нефтебазу;
– Новороссийск, Краснодарский край – попадание в две нефтебазы.
Кроме того, за эти недели были поражены несколько НПЗ, два корабля в Севастополе, металлургический завод, оборонные заводы в России и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в ночь на 19 мая, вероятно, поразили ракетами ATACMS малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон" в порту оккупированного Севастополя. В результате удара погибли шесть военных Черноморского флота РФ, еще 11 ранены.
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