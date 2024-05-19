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ВСУ могли потопить российский ракетный корабль "Циклон": известно громкие детали

Анна Паскевич
War
2 минуты
7,2 т.
ВСУ могли потопить российский ракетный корабль 'Циклон': известно громкие детали

Силы обороны Украины в ночь на 19 мая, вероятно, поразили ракетами ATACMS малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон" в порту оккупированного Севастополя. Вследствие удара погибли шесть военных Черноморского флота РФ, еще 11 ранены.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Как говорится в сообщении, информация о поражении "Циклона" получена от источника и требует дополнительного подтверждения.

ВСУ могли потопить российский ракетный корабль "Циклон": известно громкие детали

В Военно-морских силах Вооруженных силах Украины 19 мая заявили об уничтожении морского тральщика РФ 266-М "Ковровец". Однако по данным "Досье шпиона", ночью был нанесен ракетный удар по МРК "Циклон".

Атака была осуществлена двумя баллистическими ракетами ATACMS, пишет канал.

ВСУ могли потопить российский ракетный корабль "Циклон": известно громкие детали

Вследствие удара погибло шесть военных ЧФ РФ, еще 11 получили ранения.

Сам корабль был потоплен, утверждает источник канала.

ВСУ могли потопить российский ракетный корабль "Циклон": известно громкие детали

OSINT-расследователи CyberBoroshno в свою очередь указали, что на спутниковых снимках за 17 мая "Циклон" стоял на 200 метров восточнее "Ковровца".

ВСУ могли потопить российский ракетный корабль "Циклон": известно громкие детали

По информации местных каналов, было повреждено здание у Куриной пристани Севастополя возле места, где 17 мая стоял "Циклон".

ВСУ могли потопить российский ракетный корабль "Циклон": известно громкие детали
ВСУ могли потопить российский ракетный корабль "Циклон": известно громкие детали

Что известно о МРК "Циклон"

"Циклон" – новый российский ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Был построен на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи: заложен в 2016 году, спущен на воду в 2020-м.

В декабре 2021 года "Циклон" прибыл в оккупированный Севастополь для испытаний, а в июле 2023 года оккупанты в Керчи "торжественно" приняли его в состав ВМФ РФ.

"Циклон" имеет на своем вооружении установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артиллерийскую установку калибра 76,2 мм АК-176МА и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая в Севастополе были слышны взрывы. В городе работала ПВО оккупантов, враг поднимал авиацию.

Утром в командовании ВМС ВСУ заявили об уничтожении морского тральщика Черноморского флота РФ 266-М "Ковровец", однако не уточнили места, где был поражен корабль, и других деталей.

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