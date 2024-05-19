ВСУ могли потопить российский ракетный корабль 'Циклон': известно громкие детали

Силы обороны Украины в ночь на 19 мая, вероятно, поразили ракетами ATACMS малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон" в порту оккупированного Севастополя. Вследствие удара погибли шесть военных Черноморского флота РФ, еще 11 ранены.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Как говорится в сообщении, информация о поражении "Циклона" получена от источника и требует дополнительного подтверждения.

В Военно-морских силах Вооруженных силах Украины 19 мая заявили об уничтожении морского тральщика РФ 266-М "Ковровец". Однако по данным "Досье шпиона", ночью был нанесен ракетный удар по МРК "Циклон".

Атака была осуществлена двумя баллистическими ракетами ATACMS, пишет канал.

Вследствие удара погибло шесть военных ЧФ РФ, еще 11 получили ранения.

Сам корабль был потоплен, утверждает источник канала.

OSINT-расследователи CyberBoroshno в свою очередь указали, что на спутниковых снимках за 17 мая "Циклон" стоял на 200 метров восточнее "Ковровца".

По информации местных каналов, было повреждено здание у Куриной пристани Севастополя возле места, где 17 мая стоял "Циклон".

Что известно о МРК "Циклон"

"Циклон" – новый российский ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Был построен на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи: заложен в 2016 году, спущен на воду в 2020-м.

В декабре 2021 года "Циклон" прибыл в оккупированный Севастополь для испытаний, а в июле 2023 года оккупанты в Керчи "торжественно" приняли его в состав ВМФ РФ.

"Циклон" имеет на своем вооружении установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артиллерийскую установку калибра 76,2 мм АК-176МА и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая в Севастополе были слышны взрывы. В городе работала ПВО оккупантов, враг поднимал авиацию.

Утром в командовании ВМС ВСУ заявили об уничтожении морского тральщика Черноморского флота РФ 266-М "Ковровец", однако не уточнили места, где был поражен корабль, и других деталей.

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