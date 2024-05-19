Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик России 266-М 'Ковровец': что известно

В ночь на 19 мая Силы обороны вновь нанесли потери Черноморскому флоту РФ. Они уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Там подчеркнули: поражения производили вместе с побратимами из других родов войск

"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с побратимами продолжают приближать нас к Победе", – говорится в сообщении.

"Ковровец" (бортовой номер 913) – морской тральщик проекта 266М, который предназначен для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.

В 2016 году "Ковровец" был задействован в военной операции России в Сирии, после чего его с помпой встречали в Севастополе.

В ВМС не уточнили, где и как именно было уничтожено это вражеское судно.

Напомним, ранее стало известно, что авиаударом по больнице Волчанска, видео с которым широко разошлось в сети, были ликвидированы десятки кадыровцев.

О том, что в уничтоженной больнице захватчики накапливали штурмовые подразделения и что в результате удара они понесли огромные потери, рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству "Цезарь".