Авиаударом по больнице Волчанска были ликвидированы десятки кадыровцев – заместитель командира Легиона 'Свобода России'

Российские террористы захватили здание больницы в Волчанске Харьковской области и накапливали там штурмовые подразделения. Поэтому украинским войскам пришлось уничтожить медучреждения, чтобы нанести врагу огромные потери.

В результате авиационного удара были ликвидированы десятки путинских захватчиков. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству "Цезарь".

По его словам, в здании больницы в Волчанске находились кадыровцы, многие из которых на самом деле даже не были этническими чеченцами. Представитель Легиона "Свобода России" отметил, что эти подразделения зачастую состоят из военнослужащих из других регионов РФ.

"В результате авиационного удара были выведены из строя десятки кадыровцев. Это не настоящие чеченцы, а рабы Путина, которые живут не по своим законам, не по федеральным законам, а по законам султана Кадырова, которому на кормление отдана Чечня. Кадыров сильно разбавляет свои подразделения, у него как правило на одного этнического чеченца приходится примерно десяток военнослужащих из других регионов", – рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России".

Также он подчеркнул, что российская власть активно продолжает вербовать жителей РФ в оккупационную армию. При чем многие россияне идут на войну против Украины добровольно лишь ради того, чтобы попытаться заработать денег.

В результате россияне показывают в Украине последствия разложения путинской системы ценностей. Это проявляется в огромном количестве военных преступлений, которые оккупанты совершают против мирного населения Украины.

"Вместо того, чтобы развивать местную инфраструктуру, регионы вымаривались и создавались условия для того, чтобы нищие люди шли служить по контракту, а с начала полномасштабной агрессии активно вербовались различные подразделения за рублем. Это общероссийская практика. Есть целые регионы, в которых очень большой процент населения был отправлен на убой либо пошел добровольно. О Бурятии можно так сказать. А в связи с тем, что путинская система ценностей разлагала населения, вы видели примеры того, какие зверские преступления творили эти подразделения", – отметил заместитель командира Легиона "Свобода России".

Ранее сообщалось, что украинским защитникам пришлось разрушить здание больницы в Волчанске, потому что его захватили российские захватчики. Больницу оккупанты использовали как укрытие и место накопления своих штурмовых подразделений.

Напомним, оккупационные войска России уже планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которое, намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска. Враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из оставшихся тактических целей его первого этапа "прорыва" на границе.

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