ВСУ уничтожили место накопления штурмовых подразделений армии РФ в Волчанске: ликвидированы десятки оккупантов. Видео

Больницы в харьковском Волчанске больше не существует. Украинским защитникам пришлось разрушить здание, потому что его захватили российские захватчики. Больницу оккупанты использовали как укрытие и место накопления своих штурмовых подразделений.

Об уничтожении здания сообщили Силы обороны, показал соответствующее видео. Отмечается, что удар нанесла украинская авиация, и теперь "под завалами похоронены десятки оккупантов".

Ранее в сети показали видео, где захватчики под действиями психотропов буквально вываливаются из окон здания Волчанской больницы.

Теперь этого здания не существует.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что завела дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Дело в том оккупанты в Волчанске расстреляли человека с инвалидностью. И произошло это недалеко от упомянутой больницы, которую российские военные преступники на тот момент захватили. Мужчина в инвалидной коляске пытался отъехать подальше от здания, однако оккупанты расстреляли его и оставили посреди улицы.

Саму больницу из Волчанска вывезли еще в начале мая. Подразделения ГСЧС, находившиеся там рядом, также были эвакуированы "на другие места расположения", сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

До начала полномасштабного российского вторжения в больницы работали 316 человек. На момент эвакуации в медучреждении находилось 167 работников. Больница предоставляла полный спектр неотложной медицинской помощи по всем специализациям жителям двух громад – Волчанской и Великобурлукской.

Как сообщал OBOZ.UA, российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, активно участвуют в отражении штурмов армии страны-агрессора на севере Харьковщины. Бойцы Российского добровольческого корпуса показали, как уничтожают оккупантов в районе Волчанска.

В свою очередь в ГПСУ показали эксклюзивное видео из Волчанска в Харьковской области. На кадрах пограничники прорываются под огнем противника на усиление других подразделений Сил обороны.

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