Бойцы РДК показали, как уничтожают оккупантов на окраине Волчанска. Видео

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, принимают активное участие в отбитии штурмов армии страны-агрессора на севере Харьковщины. Бойцы Русского добровольческого корпуса показали, как бьют оккупантов в районе Волчанска.

Видео опубликовали в Telegram-канале РДК в пятницу, 17 мая. На кадрах показаны ближние бои с захватчиками на окраинах Волчанска.

"Бойцы Русского Добровольческого Корпуса уничтожают врага на окраинах Волчанска!" – говорится в подписи к видео.

На видеозаписи видно, как с помощью пулеметов они стреляют по захватчикам, которые засели в соседних домах.

Напомним, что ранее российские добровольцы записали обращение к военнослужащим РФ, которые принимают участие в наступлении на Харьковщине. Они призвали оккупантов не учавствовать в "этой бессмысленной бойне", сдаваться в плен и вступать в ряды РДК, Сибирского батальона и Легиона "Свобода России".

Напомним, в оперативной сводке от 10:30 17 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении идет бой в районе Старицы, ситуация в Волчанске контролируемая. Всего на линии столкновения с начала суток фиксировалось 60 боестолкновений, треть из них продолжалась на момент публикации сводки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГПСУ показали эксклюзивное видео из Волчанска в Харьковской области. На кадрах пограничники прорываются под огнем противника на усиление остальных подразделений Сил обороны.

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