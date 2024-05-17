На Харьковском направлении идет бой в районе Старицы, ситуация в Волчанске контролируемая – Генштаб

С начала суток на востоке и юге нашего государства произошло 60 боевых столкновений. Треть из них – 20 боестолкновений – в первой половине дня 17 мая еще продолжались, в частности, бой шел в районе Старицы Харьковской области.

В то же время ситуация в Волчанске находится под контролем Сил обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, зафиксировавшей ситуацию на востоке по состоянию на 10:30.

"Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения врага вглубь украинской территории, срыве вражеских планов по установлению контроля над всей территорией Донецкой области и частью Харьковщины. С начала суток произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых еще продолжаются. Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением семи ракет и четыре авиационных удара, 35 ударов дронами-камикадзе, совершили более 570 обстрелов позиций наших войск", – отметили в Генштабе.

Там также напомнили, что в ночь на 17 мая оккупанты запустили по нашему государству 20 "Шахедов". Пуски осуществлялись из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ). Все вражеские дроны воины ПВО уничтожили в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

Что касается ситуации на фронте, то к 10:30 на Харьковском направлении продолжалось одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

"Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. Продолжаются меры по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях", – добавили в Генштабе.

На Купянском направлении продолжаются две атаки противника по направлениям Крахмальное – Берестовое и Коломыйчиха – Мясожаровка. Ситуация контролируется. Нашими войсками ведутся штурмовые действия для улучшения тактического положения в направлении Синьковка – Ольшана.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Силами обороны отбита одна атака, четыре продолжаются на направлениях Соледар – Раздоловка, Берестовое – Выемка, Николаевка – Раздоловка. В ходе оборонительных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении противник шесть раз пытался прорвать оборону наших войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия по направлениям Берховка – Калиновка; Бахмут – Клещиевка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжается шесть атак противника по направлениям Очеретино – Новоалександровка и Тоненькое – Уманское.

На Кураховском направлении противник предпринял семь попыток прорвать оборону наших войск на направлениях Марьинка – Георгиевка, Славное – Новомихайловка, Славное – Парасковиевка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Константиновка. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Времевском направлении противник предпринял одну безуспешную попытку улучшить свое тактическое положение в направлении Завитне Бажання – Старомайорское. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки на направлении Олешковские Пески – Крынки, Казачьи Лагери – Крынки. В ходе боев противник успеха не имел, потери позиций не допущены, данные по потерям российских оккупантов уточняются.

"Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно. 16 мая общие потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также оккупанты потеряли 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, одну РСЗО, 2 средства ПВО, 2 самолета, один вертолет, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобилей и 7 единиц специальной техники. В целом ситуация на фронте контролируется Силами обороны", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, подводя итоги суток 16 мая, в Генштабе заявляли, что ситуация в Волчанске контролируемая, за сутки там уничтожено 160 оккупантов.

Также сообщалось, что, по данным ГШ, РФ использует свое превосходство в живой силе и технике. Самые ожесточенные бои 16 мая шли на Покровском направлении.