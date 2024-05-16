Генштаб: РФ использует свое преимущество в живой силе и технике, 'горячее' всего на Покровском направлении

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. В течение текущих суток произошло 87 боевых столкновений, горячее всего сейчас на Покровском направлении.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30 16.05.2024. Отмечается, что РФ использует свое преимущество в живой силе и технике. Впрочем, украинские защитники отбивают атаки оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 10. В основном боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Несмотря на потери личного состава и военной техники, враг при поддержке авиации пытается давить на нашу оборону. Оккупанты нанесли 32 авиационных удара с применением 38 КАБов, совершили 181 артиллерийский обстрел. Украинские военные держат удар и не дают захватчикам продвинуться в глубину нашей территории.

В Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать в районах Синковки, Ивановки и Берестового. Еще одно боевое столкновение добавилось возле Мясожаровки.

На Лиманском направлении оккупанты восемь раз пытались прорвать оборону наших защитников.

На Северском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар рядом со Спорным.

Самой горячей в настоящее время остается ситуация на Покровском направлении. Количество боевых столкновений возросло до 35. В то же время, украинские воины своими решительными действиями продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе, технике и сдерживают противника.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак. Оккупанты сосредотачивают свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки. Под ударом вражеской авиации оказалась Елизаветовка.

На Времивском направлении с начала текущих суток противник нарастил количество боевых столкновений до восьми. В частности, бои велись у Старомайорского, Никольского и Урожайного.

На Приднепровском направлении агрессор сегодня также восемь раз атаковал украинских защитников вблизи Кринок. Удачи не было, информация о потерях оккупантов уточняется.

На Краматорском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В течение суток авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум артиллерийским средствам, пункту управления БПЛА российских оккупантов. Наши воины адекватно реагируют на действия захватчиков, действуют решительно, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки.

Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 16 мая, ударили кассетными боеприпасами по селу близ Волчанской общины. В результате атаки ранения получили гражданские граждане, среди которых глава МВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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