Ситуацию на Харьковском направлении удалось частично стабилизировать: продолжается зачистка окрестностей Волчанска – Генштаб

В Украине враг продолжает атаковать Силы обороны по всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях. Однако Силы обороны гибко реагируют на действия захватчиков и принимают необходимые меры, говорится в сводке командования ВСУ по состоянию на 19.00.

Как отмечают в Генштабе, на Харьковском направлении ВСУ действуют "на истощение наступательного потенциала российских войск".

"Состоянием на данный момент наши воины уже отбили 10 атак в районе Слобожанского, Волчанска, Стариц и Липцев. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окраин Волчанска. С начала суток захватчики потеряли около 60 человек и 19 единиц военной техники. поражено 11 укрытий противника", – отмечено в последней сводке Генштаба.

На Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений, в том числе в районах Стельмаховки, Синковки, Ивановки и Твердохлебового.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение возле Новосадового и Торского. Нанесли 3 авиаудара в районе Лимана.

На Северском направлении российские войска совершили 7 атак на направлениях Николаевка – Спирное, Берестово – Спирное, Яковлевка – Роздоловка, Соледар – Раздоловка, Золотаровка – Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг 9 раз атаковал наши позиции.

На Покровском направлении за сегодняшний день произошла 31 атака захватчиков. Больше всего – в районах Новоалександровки и Нетайлового. Украинские защитники делают все возможное для предотвращения продвижения противника, добавили в Генштабе.

На Кураховском направлении у Силы обороны успешно отразили 7 вражеских атак.

На Времивском направлении противник пытался потеснить наших защитников в районе Урожайного, однако понес потери и отошел.

На Ореховском направлении во враг продолжает давить возле Старомайорского, совершил 22 попытки штурмовых действий. Нанес авиационный удар в районе Работино. ВСУ удерживают оборонные рубежи и позиции.

На Приднепровском направлении враг 5 раз атаковал украинских защитников близ Крынок, успеха не имел.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в ВСУ.

В свою очередь, в течение суток ракетные войска Сил обороны нанесли удары по пункту управления, складу боеприпасов, 13 районам сосредоточения личного состава и другим важным объектам противника. Авиация ВСУ нанесла 2 удара по зенитным ракетным комплексам и 22 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, российское наступление на Харьковщину еще не остановлено. Однако на наиболее проблемном Волчанском направлении "удалось частично стабилизировать ситуацию", рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив. Кроме того, полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян в отношении гражданского населения в городе.