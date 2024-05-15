В районе Волчанска исчезли два волонтера: их могли расстрелять российские военные

В Волчанске на Харьковщине, за который сейчас идут бои, исчезли два волонтера, которые осуществляли эвакуацию гражданских. Свидетель утверждает, что обоих расстреляли российские оккупанты, один из мужчин может быть ранен, но жив.

Очевидец преступления сам едва избежал смерти: захватчики стреляли по парню, а затем закрыли в подвале. О преступлениях оккупантов в Волчанске рассказал начальник следственного управления ГУ ЧП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что у правоохранителей уже есть данные о зверствах российских военных в отношении гражданского населения в Волчанске – несмотря на то, что город захватить россиянам не удалось, речь шла только о прорывах отдельных небольших групп.

"Россияне в Волчанске уже охотятся на волонтеров и расстреливают гражданских. Пенсионеру отстрелили палец, молодого парня чуть не убили, а судьбу волонтеров – еще выясняем. Мы давно поняли, кто они. Но эти случаи все равно шокируют", – написал Болвинов.

Пенсионер, о котором упомянул начальник следственного управления полиции Харьковщины, на момент получения ранения находился дома. Когда россияне начали массированный обстрел, а затем в город пробрались вражеские группы – он запер дверь на замок. В какой-то момент к нему стали начали стучаться российские оккупанты. Ждать, пока им откроют, они не стали: открыли огонь по дверям. Одна из пуль отстрелила хозяину дома палец.

В разгар боев за город в Волчанске также исчезли два волонтера. Мужчины на собственном авто приехали в населенный пункт, чтобы вывезти из него одну из местных семей. Однако до людей, ожидавших спасения, волонтеры так и не доехали: по дороге они исчезли.

"Мы уже расследуем это дело, но к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, парней расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй – не выжил", – отметил Болвинов.

"Русский мир" во всей "красе" увидел и один из свидетелей по делу исчезновения волонтеров: 19-летний парень, приехавший в Волчанск, чтобы забрать из-под обстрелов бабушку.

Они собирали вещи, когда в дом ворвались оккупанты. 19-летнего украинца захватчики раздели и бросили в подвал. Он пытался сбежать, после чего по нему открыли огонь. Каким-то чудом юноша уцелел. Россияне угрожали его убить и снова закрыли в подвале.

Освободиться парень смог только ночью, когда захватчики ушли из дома. Теперь и он сам, и его бабушка уже в безопасности: их удалось эвакуировать.

"Плотные обстрелы, атаки КАБами по обычным домам и настоящие зверства там, куда успели дойти, – "русский мир" активно посягает на Волчанск. Их жертвы – гражданские люди, которые просто хотят жить дома. Подчеркиваю, что полиция работает – следователи, криминалисты и все полицейские эвакуируют людей и расследуют военные преступления армии-террористки. Мы собираем все доказательства и не оставляем без внимания ни одного заявления", – заявил Болвинов.

Напомним, в Институте изучения войны 15 мая сообщили, что темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился. Аналитики считают, что цель оккупантов в этом районе – не проникнуть вглубь региона, а создать "буферную зону" вдоль международной границы.

Тем временем в "Атеш" подсчитали: потери штурмовых подразделений РФ на Харьковском направлении достигают 70% личного состава.