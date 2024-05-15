Достигают 70% личного состава: в "Атеш" раскрыли данные о потерях штурмовых подразделений РФ на Харьковском направлении

В наступательных действиях на севере Харьковской области часть штурмовых групп россиян теряет до 70% личного состава "двухсотыми" и "трехсотыми". В операциях на новом горячем направлении фронта задействованы линейные подразделения ВС РФ и наемники "Шторм-Z".

Об этом утром 15 мая сообщил Telegram-канал "Атеш". Партизаны отметили большие потери врага на Харьковском направлении.

"Источники и агенты движения "Атеш" сообщают о значительных потерях российских штурмовых подразделений на Харьковском направлении. В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава", – рассказали патриоты.

"Не последнюю роль в этом играют стычки между линейными подразделениями ВС РФ и "Шторм-Z". Управлять бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет богатый военный опыт", – добавили в "Атеш".

Агенты движения сопротивления продолжают помогать Силам обороны Украины и добывать важную информацию на местах.

Как писал OBOZ.UA:

– Оккупанты начали новую попытку наступать на Харьковскую область с севера 10 мая 2024 года. Они захватили отдельные приграничные населенные пункты. Институт изучения войны считает, что цель противника не проникнуть вглубь региона, а создать "буферную зону" вдоль международной границы.

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские защитники на Харьковском направлении 15 мая на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска совершили маневр и переместились на более выгодные позиции – для сохранения жизней наших военнослужащих.

– Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что россияне пытаются отвлечь Силы обороны от Донбасса, начав штурмы в Харьковской области и угрожая Сумщине. В ближайшие месяцы, по его мнению, оккупанты сосредоточатся на задаче полной оккупации Донетчины.

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