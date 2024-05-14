"Ситуация будет определяться ресурсами": Селезнев объяснил, чего можно ожидать от весенне-летнего наступления армии РФ. Видео

Анонсированное новое российское наступление уже началось, войска Владимира Путина пытаются отвлечь Силы обороны от Донбасса, начав штурмы в Харьковской области и угрожая Сумщине. Однако основные усилия, как считает военный эксперт Владислав Селезнев, в ближайшие месяцы оккупанты сосредоточат на задаче полной оккупации Донетчины.

Оценкой ситуации и прогнозом Селезнев поделился в эфире программы OBOZ.Talk. Он объяснил, что 52-тысячная группировка российской армии находится на территории трех областей РФ – Белгородской, Курской и Брянской.

На Белгородщине суммарно 32 тысячи личного состава, из них примерно пятая часть активно участвует в боевых действиях на территории нашего приграничья в Харьковской области. "Конечно, ситуация достаточно динамична и имеет тенденцию к увеличению масштаба угроз", – отметил эксперт.

Однако бои идут на глубине примерно 3-5, до 8 километров от нашей границы, потому что "у врага физически нет возможности" двинуться дальше – там уже находится первая линия украинских оборонно-фортификационных защитных сооружений.

Селезнев считает, что РФ пытается взять под контроль наше пограничье, чтобы создать т.н. серую зону. Особенно интенсивны попытки захватить город Волчанск в 5 километрах от госграницы.

"Что дальше? Ситуация на этом участке фронта будет определяться в первую очередь ресурсами", – уверен он. Насколько быстро украинская армия получит дополнительные ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию, настолько быстро и стабилизируется эта ситуация.

Селезнев добавил: противник действительно активизировался на своей территории, граничащей с Сумщиной, как об этом заявлял глава ГУР МО Кирилл Буданов. Враг уже активно применяет артиллерию, минометы, авиацию и ДРГ, чтобы создавать проблемы для украинских Сил обороны.

"А значит, скорее всего, линии боевого столкновения, где происходят ожесточенные боевые стычки, со временем будут расширяться", – предположил эксперт.

Дело в том, что россияне пытаются максимально растянуть наши резервы, чтобы силы и средства приходилось перебрасывать на те участки фронта, которые еще недавно казались относительно спокойными.

Таким образом враг "пытается создать максимально удобные и комфортные условия для группировки, которая действует на восточном фланге российско-украинского фронта". В первую очередь речь идет о Краматорском, а во вторую – о Покровском направлениях, поделился мнением эксперт.

"Почему? Потому что путинской армии очень важно реализовать ключевую политическую миссию Владимира Путина, с которой он начинал так называемую "специальную военную операцию". Речь идет о полной оккупации Донетчины. Я думаю, что именно на этих участках фронта будут сосредоточены основные усилия российской армии", – заявил Селезнев.

Он напомнил: не зря главком ВСУ Александр Сырский очень беспокоится о ситуации на Покровском и Краматорском направлениях.

Не исключено, что ВС РФ пытаются использовать окно возможностей, пока у Сил обороны Украины нету полного объема необходимых боеприпасов. "Ну а дальше, как только ситуация в артиллерийской кампании будет выровнена, скорее всего, враг откажется от своих планов", – предположил собеседник OBOZ.Talk.

Как писал OBOZ.UA, ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что российских захватчиков в Волчанске Харьковской области нет. Отдельные части вражеских групп могли рассредоточиться и забегать по зеленым насаждениям, поэтому Силы обороны проводят полную зачистку окрестностей города от противника.

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