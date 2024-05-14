'Проводится зачистка окрестностей': в ВСУ рассказали, заходили ли россияне в Волчанск на Харьковщине

Российские оккупационные войска не заходили в Волчанск Харьковской области. В ВСУ утверждают, что только на окраинах города отдельные части групп российских оккупантов могли рассредоточиться и забегать по зеленым насаждениям.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Он добавил, что поэтому украинские военнослужащие сейчас полностью проводят зачистку окрестностей города.

"Информацию о якобы заходе оккупантов в Волчанск городские власти официально опровергли. И мы это можем подтвердить – их в городе не было. В окрестностях, возможно, и были какие-то отдельные части их групп, которые могли рассредоточиться и позабегать где-то по зеленым насаждениям", – заявил он.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признал, что ситуация в Харьковской области "на грани". Украинские войска пытаются переместить свои силы из других частей фронта для усиления обороны в этом направлении. Также Буданов заявил об угрозе наступления оккупантов в Сумскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Россия собрала на границе с Харьковщиной около 50 тысяч оккупантов, из них в наступлении на север региона участвуют более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков по состоянию на сегодняшний день нет.

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