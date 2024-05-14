'Ситуация на грани': Буданов оценил бои в Харьковской области и заявил об угрозе наступления оккупантов на Сумщину

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признал, что ситуация в Харьковской области "на грани". Украинские войска пытаются переместить свои силы с других участков фронта для усиления обороны в этом направлении.

В то же время он заявил об угрозе наступления оккупантов в Сумскую область. Об этом глава ГУР сообщил в комментарии The New York Times.

Как и большинство украинских должностных лиц и военных экспертов, руководитель разведки считает, что российские атаки на северо-востоке направлены на перемещение украинских резервов с горячих точек на Донбассе.

"Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической", – заявил Буданов по видеосвязи из бункера в Харьковской области.

По его словам, украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.

"Все наши силы либо здесь, либо в Часовом Яре. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", – сказал Буданов.

Генерал Буданов оценил, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение нескольких дней. Но он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, то есть на Сумщине.

Наступление на Волчанск произошло после предупреждений украинских чиновников о том, что Россия концентрирует силы на границе с целью начать новое наступление на северо-востоке. Эти предупреждения стали реальностью рано утром в пятницу, когда российские войска пересекли границу на двух основных линиях: одна – непосредственно к северу от Харькова, а другая – примерно в 12 милях к востоку, вокруг Волчанска, пишет NYT.

Военные эксперты и украинские официальные лица говорят, что российские войска до сих пор в большинстве продвигались слабо защищенной и в значительной степени безлюдной территорией, что объясняет относительно быстрый прогресс. Они отмечают, что граница на северо-востоке Украины подвергалась регулярным российским обстрелам на протяжении всей войны, что затруднило создание укрепленных позиций и заставило многих мирных жителей эвакуироваться.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Россия собрала на границе с Харьковщиной около 50 тысяч оккупантов, из них в наступлении на север региона участвуют более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков по состоянию на сегодняшний день нет.

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