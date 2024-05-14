На Харьковщине наступают более 30 тысяч оккупантов, но угрозы для Харькова нет, – Литвиненко

Страна-агрессор Россия собрала на границе с Харьковской областью Украины около 50 тысяч оккупантов. В новом наступлении на север региона принимают участия более 30 тысяч военных РФ.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в видео, опубликованном изданием Le Figaro. По словам украинского чиновника, россиян "очень много".

При этом по его словам, угрозы нападения оккупационных войск России на Харьков по состоянию на сейчас нет. Также секретарь РНБО заявил, что по всем докладам украинские защитники готовы к отражению, продолжаются тяжелые бои на севере Харьковщины.

"Военные, по их докладам, готовы к отражению, ведут тяжелые бои. Но россиян очень много. Около 50 тысяч было на границе. Сейчас наступают более 30 тысяч", – сказал он.

Напомним, что армия России утром 10 мая пыталась прорвать оборону Украины на границе с Харьковщиной в районе Волчанска и соседних сел. Оттуда была проведена эвакуация мирного населения. В течение дня атаки были отбиты, заявили в Минобороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что военное командование знало о планах агрессора и рассчитало силы для отпора. В то же время в ГУР отметили, что РФ начала наступление на Харьковщину по графику, о котором ранее информировала украинская разведка. В настоящее время принимаются все меры для срыва планов врага.

По данным ISW на 12 мая, войска РФ добились успехов на севере Харьковской области. Вероятно, враг пытается захватить Волчанск, чтобы создать угрозу для обороняющихся на Купянском направлении ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 23:00 понедельника, 13 мая, Силы обороны Украины проводили прочесывание городской застройки Волчанска Харьковской области, где войска РФ продолжают наступательные действия. Боевые действия там продолжаются, однако ситуация контролируемая.

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