ВСУ проводят прочесывание городской застройки: в Генштабе отчитались о ситуации в Волчанске

По состоянию на 23:00 понедельника, 13 мая, Силы обороны Украины проводили прочесывание городской застройки Волчанска Харьковской области, где войска РФ продолжают наступательные действия. Боевые действия там продолжаются, однако ситуация контролируемая.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Потери врага на этом направлении составили 164 человека и 25 единиц техники.

Военные отметили, что на севере Украины, в Черниговской и Сумской областях обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

"На Харьковском направлении наши подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (рф) – Волчанск, Шебекино (рф) – Волчанск, Гатище – Волчанск, Муром – Старица, Стрелечья – Глубокое, Бдительная – Глубокое, Глубокое – Липцы", – сказано в сообщении.

Тем временем на Купянском направлении наши войска отбили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Ольшанка – Синьковка, Крахмальное – Берестовое, Коломыйчиха – Стельмаховка, Ковалевка – Новоегоровка, Площанка – Макеевка. Потерь позиций не было допущено, ситуация на данный момент контролируемая.

На некоторых участках ВСУ улучшили свое тактическое положение. На направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ходе наступления в Харьковской области нацелились на захват города Волчанск, который был освобожден от врага почти два года назад.

В ГВА рассказали, что фортификационные сооружения вокруг Волчанска были, но из-за российских обстрелов возводить их было непросто. Основная проблема – близость города к границе с РФ.

Русский добровольческий корпус участвовал в отражении наступления войск РФ в Харьковской области. Бойцы этого подразделения вели огонь по оккупантам, которые хотели закрепиться в Волчанске, из трофейного БТР-82А.

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