'Ситуация была и есть крайне тяжелая': в МВА объяснили, возводили ли фортификации вокруг Волчанска

Фортификационные сооружения вокруг Волчанска на границе с Россией были, но из-за российских обстрелов возводить их было непросто. Основная проблема – близость города к границе.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. По его словам, укрепления возводятся и сейчас, но это очень проблематично.

"Ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что именно город очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно", – отметил глава МВА.

Также Гамбарашвили признал, что возможно строительство было не таким плотным, как хотелось бы, но причина опять-таки в опасной близости государства-агрессора. Он поблагодарил строителей и всех, кто работал над возведением укреплений в крайне тяжелых условиях, поскольку под обстрелами это делать очень сложно.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также рассказал, что оборонные рубежи прямо на границе с РФ строить невозможно. По его словам, в области построено несколько линий обороны, там, где это было возможно.

"Непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно было, потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом – его дронами и артиллерией. Соответственно линии обороны выстроены на Харьковщине, они есть, подробнее скоро расскажут о них. Это несколько надежных линий обороны", – заверил Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что оккупанты во время наступления в Харьковской области нацелились на захват города Волчанск, который был освобожден от врага почти два года назад. Вероятно, оккупанты попытаются по нескольким направлениям обойти населенный пункт к северо-востоку от облцентра, близость которого к границе дает им много возможностей.

– Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий сообщил, что на Харьковском направлении ситуация сложная, оккупанты продолжают штурмы и интенсивные обстрелы. По состоянию на утро 13 мая противник пытался продвигаться в населенные пункты Липцы, Старицы и Волчанска.

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