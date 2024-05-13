Враг пытается продвинуться в сторону Липцев, Старицы и Волчанска: какая ситуация на Харьковщине. Карта

На Харьковском направлении ситуация сложная, оккупанты продолжают штурмы и интенсивные обстрелы. По состоянию на утро 13 мая противник пытался продвигаться к населенным пунктам Липцы, Старица и Волчанск.

Об оперативной обстановке рассказал в эфире "Єдиних новин" спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий, а также неназванный источник "Украинской правды" в военных кругах. Позиции наших защитников оккупанты накрывают огнем из минометов, артиллерии и авиации.

Днем ранее, 12 мая, ВС РФ продолжали активные действия в районах населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Олейниково, Бугруватка, Волчанск.

Силы обороны Украины противостоят захватчикам. Собеседник УП сказал, что войска Российской Федерации (по состоянию на утро понедельника) пополняли потери, боеприпасы и готовились к дальнейшим действиям.

Представитель Генштаба Лыховий в эфире телемарафона отметил: на Харьковском направлении, где враг 10 мая перешел границу, к вечеру воскресенья противник совершил 31 атаку на направлениях населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Глубокое, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск и Бугруватка.

У оккупантов есть тактические успехи. Обстановка остается сложной и динамично меняется.

"Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону", – добавил Лыховий.

Как писал OBOZ.UA, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что у российских захватчиков есть тактический успех на Волчанском направлении, враг задействовал значительные силы и не считается с потерями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!