За Волчанск идут бои, враг имеет тактический успех: в Генштабе рассказали о ситуации на Харьковщине. Карта

На Харьковском направлении на фронте оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. За пограничный город Волчанск продолжаются бои с российскими захватчиками – враг задействовал значительные силы для захвата города и не считается с потерями.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в ночь на понедельник, 13 мая. На Волчанском направлении войска РФ имеют тактический успех.

В целом на Харьковщине продолжаются боевые действия на направлениях Пильная – Лукьянцы, Пильная – Глубокое, Пильная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрилеча – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.

В течение суток на этих направлениях оккупанты совершили 22 штурмовых действия, из них 14 – еще продолжаются (по состоянию на 00:40).

Как отметили в Генштабе, враг задействовал для наступления на Волчанск до пяти батальонов и не считается с потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.

"В настоящее время враг имеет тактический успех. Спланированы меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону", – говорится в сообщении.

Генштаб добавляет, что украинские военные ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, применяют БПЛА для ведения разведки и нанесения точечных ударов по врагу.

"Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов", – заявили в ГШ.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 18:00 12 мая все улицы Волчанска Харьковской области под контролем Сил обороны Украины. Однако город находится под постоянным обстрелом россиян.

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