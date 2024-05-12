'Все улицы под контролем Сил обороны Украины': руководитель ГВА рассказал о ситуации в Волчанске

По состоянию на 18:00 12 мая все улицы Волчанска на Харьковщине под контролем Сил обороны Украины. Однако город находится под постоянным массированным обстрелом россиян.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Он добавил, что эвакуация жителей Волчанска продолжается.

"Были небольшие группы окупантов, которые пытались зайти на территорию и на улицы города, но военные пресекли эти попытки и сейчас город полностью под контролем ВСУ", – отметил Гамбарашвили.

По словам чиновника, город находится под массированным обстрелом россиян, сейчас уточняется, есть ли погибшие или раненые в результате попаданий.

"Есть те, кто остаются в Волчанске, но я считаю, что еще в течение одного-двух дней мы полностью эвакуируем население", – сообщил чиновник.

Также власти Волчанска официально не подтвердили, что российские оккупанты находятся в населенном пункте. В то же время ситуация в городе остается сложной из-за обстрелов.

"Пока эта информация официально не подтверждена. Военные сейчас работают на северном рубеже самого города, слышны выстрелы автоматов и взрывы, но вы же понимаете, что Волчанск расположен в четырех километрах от границы, поэтому эта зона постоянно обстреливается", – рассказал глава Волчанской ГВА Тамаз Гомбарошвили.

Ранее в Харьковской ОВА опровергли очередной фейк россиян о том, что местные власти "выехали из Харькова и области".

"Власти области, администрации Волчанской громады и громад Харьковского района работают на местах. Как это было и 24 февраля 2022 года. Вся информация о якобы "выезде" органов власти – абсолютные фейки", – заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия России утром 10 мая пыталась прорвать оборону Украины на границе с Харьковщиной. Из Волчанска и соседних сел проведена эвакуация мирного населения. Атаке подверглись несколько сел Харьковского и Волчанского районов. В течение дня атаки были отбиты, заявили в Минобороны Украины.

– Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ начала контрнаступление на Харьковщине. По его словам, украинское военное командование знало о планах врага и рассчитало силы для отпора.

– В селе Огурцово в Харьковской области зафиксировали по меньшей мере три единицы военной техники РФ, что свидетельствует о продвижении противника, сообщили аналитики DeepState вечером 11 мая. В ВСУ рассказали, что из-за большого давления врага украинским военным пришлось отойти с некоторых позиций. При этом оккупанты гибнут "пачками".

– По данным ISW на 12 мая, войска РФ добились успехов на севере Харьковской области.

– Аналитики предполагают, что оккупанты пытаются захватить Волчанск, чтобы создать угрозу для ВСУ, которые обороняются на Купянском направлении.

– Как прогнозирует военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, оккупанты, подключая резервы, будут пытаться оккупировать Волчанск, выйти на Липке и штурмовать Казачью Лопань. Однако это все "ограниченные возможности ограниченного контингента", который даже в серой зоне не смог сразу поставленных задач, а его новое наступление дается с большим трудом и большой кровью, отмечает Коваленко.

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