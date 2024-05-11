Военная техника окупантов появилась в селе Огурцово на Харьковщине – DeepState

Российские оккупационные войска были замечены в селе Огурцово Харьковской области. Там зафиксировали не менее трех единиц военной техники противника.

Об этом в своем Telegram-канале вечером 11 мая сообщили аналитики DeepState. "Дроны Сил Обороны фиксируют технику противника в селе, что свидетельствует о продвижении врага", – отметили там.

Ранее сообщалось, что за село Огурцово продолжались бои между нашими Силами обороны и российскими оккупантами.

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