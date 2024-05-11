'Есть решение об усилении подразделений ВСУ': в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации на Харьковщине. Карта

Украинские военнослужащие дают отпор российским захватчикам на севере Харьковской области. В свою очередь путинская армия продолжает применять для атаки пехоту и бронетехнику.

Чтобы эффективнее противодействовать врагу, было принято решение об усилении подразделений ВСУ на этом участке фронта. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По состоянию на 11 мая Силы обороны Украины продолжают противодействовать оккупантам в приграничных районах Харьковской области. Волошин подчеркнул, что в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры.

"Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в пограничье, в районах тех населенных пунктов, которые находились фактически в серой зоне, – Стрилечье, Пыльная и Борисовка, район Олейниково и Огурцово", – сообщил Волошин.

Также спикер ОСГВ "Хортица" заявил, что украинские войска действуют на подготовленных рубежах и наносят огневое поражение по захватчикам, которые вклинились в оборону ВСУ. Кроме того, Волошин добавил, что военное руководство уже приняло решение об усилении подразделений украинской армии на Харьковском направлении.

Напомним, в течение суток 10 мая российская террористическая армия нанесла артиллерийские удары по десяткам населенных пунктов Харьковской области. Вследствие военных преступлениях россиян среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Харьковской области заняли несколько сел, которые достаточно сложно удерживать из-за географии их расположения и особенностей местности. В то же время линию обороны захватчики прорвать не смогли.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков, если они стремятся это сделать. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.