Враг массированно обстреливал Волчанск, идет эвакуация из некоторых районов Харьковщины: Синегубов рассказал о ситуации

В течение суток 10 мая российская террористическая армия нанесла артиллерийские удары по десяткам населенных пунктов Харьковской области. Вследствие военных преступлениях россиян среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

В настоящее время продолжается эвакуация жителей трех районов. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за сутки путинские террористы обстреляли 30 населенных пунктов Харьковщины. Под вражеским огнем оказались Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие поселки. Из авиации оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Веселое, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское.

В ночь на 11 мая россияне обстреляли село Одноробовка Богодуховского района. В населенном пункте зафиксированы повреждения четырех домов и транспортного средства. Вечером 10 мая оккупанты наносили удары по Харьковскому району, вследствие чего среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

В течение 10 мая в результате серии массированных обстрелов города Волчанск из разного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Получили ранения как минимум шестеро мирных жителей.

На Купянском направлении за минувшие сутки украинские войска отразили 13 атак, в том числе в районах населенных пунктов Синьковка и Берестово. На Слобожанском направлении ВСУ отразили 9 атак, в том числе в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище и других.

В настоящее время 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского районов. Еще 275 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 1775 человек.

Напомним, российские оккупационные войска в ближайшие дни, по всей вероятности, используют свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы усилить наступательные операции и продолжить начальную фазу наступательных усилий.

Ранее президент Зеленский оценил угрозу наступления врага на Харьковщине. Он отметил, что наши военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил. По словам главы государства, Харьковское направление будет усилено дополнительно.