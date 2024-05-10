"Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел!" Зеленский оценил угрозу наступления врага на Харьковщине
Президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу наступления врага на Харьковщине. Он отметил, что наши военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном обращении. По его словам, таким образом, российские войска попытались расширить операции против Украины.
"Главное – Харьковщина. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно", – отметил президент
Он также подчеркнул, что Харьковские направления будут усилены дополнительно.
"И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать какие-либо российские наступательные намерения", – резюмировал ситуацию президент.
Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.
То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, наконец подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов, и они подготовились к встрече врага.
Между тем жители пограничной службы призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города в Харьковской области эвакуируют людей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!