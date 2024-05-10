Из Волчанска и окрестностей города на Харьковщине эвакуируют людей, Россия попыталась прорвать оборону: что происходит

На границе Украины и России в Харьковской области утром 10 мая террористическая армия РФ пыталась прорвать нашу оборону. Из Волчанска и окрестных сел продолжается эвакуация мирного населения.

Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили подтвердил проведение эвакуации в комментарии СМИ. Он заявил, что людям помогают власти, полиция и волонтеры.

"Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организуем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и близлежащих населенных пунктов", – рассказал Гамбарашвили "Громадському радіо".

Местные жители говорят, что обстрел в ночь на 10 мая был едва ли не самым массовым с начала войны. "Сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают", – добавил начальник ГВА.

Напоминаем, что действует "горячая линия" по вопросах эвакуации по телефону: 0-800-33-92-91. "Особенно обращаемся к жителям Волчанского и Липецкого направлений", – отметили в ОВА.

Бои на границе

Министерство обороны Украины подтвердило, что армия РФ приблизительно в 5 утра 10 мая попыталась прорвать линию обороны под прикрытием бронетехники.

По состоянию на 13:00 пятницы Силы обороны отбили атаки, продолжались бои разной интенсивности.

В МО отметили, что на Волчанском направлении враг применял корректируемые авиационные бомбы и другое оружие, с началом ночи усилив огненное давление на передний край украинской обороны.

"Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. ВСУ продолжают сдерживать наступление врага", – заявила пресс-служба.

По информации источников OBOZ.UA, активность противника (на утро пятницы) фиксировали в селах Стрелечья, Пыльная и Борисовка (Харьковский район), а также Гатище (Волчанский район). Это приграничье в северной части Харьковщины.

По словам нашего собеседника, пока ситуация похожа на разведку боем. Группы оккупантов заходили на нашу территорию при поддержке одного танка и двух ББМ без последующего глубокого продвижения вперед.

DeepState в 13:13 опубликовал фотоподтверждение того, что ВС РФ уже понесли потери на новом активном участке фронта. Предварительно, три единицы техники противника были сожжены к северу от сел Мороховец и Олейниково. Двигались россияне со стороны села Пыльная.

В Reuters считают, что армия Российской Федерации начала наземную бронетанковую атаку на северо-восточную часть Харьковщины, "пытаясь создать буферную зону".

Агентство ссылается на высокопоставленный украинский военный источник. Он заявил журналистам, что захватчики "стремятся отбросить украинские вооруженные силы на 10 километров от российской границы".

Как писал OBOZ.UA, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в свою очередь заявил об усилении обстрелов и попытках российских ДРГ перейти через границу (по состоянию на утро 10 мая).

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