Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу: Синегубов рассказал о ситуации

Российские оккупационные войска на протяжении последних суток усилили обстрелы на севере Харьковщины. В первую очередь от вражеского огня ночь напролет страдал Волчанск: по городу захватчики били из РСЗО и артиллерии, атаковали и КАБами.

Фиксировались также попытки вражеских ДРГ прорвать границу, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он заверил, что украинские воины дают отпор захватчикам и, вопреки фантазиям российской пропаганды, не отдали врагу ни метра украинской земли.

"Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу", – очертил текущую ситуацию начальник ХОВА.

Синегубов также добавил, что все органы власти продолжают работать в обычном режиме. Чиновники остаются на рабочих местах и выполняют свои обязанности. Так же, как исполняют свой долг – защищают родную землю и свой народ – и Силы обороны на Харьковщине.

"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", – подчеркнул Синегубов.

Он также обратился к жителям пограничных районов Харьковщины с призывом быть максимально осторожными.

"Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы: наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", – подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее в ЦПД высказались по поводу обострения на Харьковщине. В частности, руководитель Центра Андрей Коваленко оценил, могут ли оккупанты захватить Харьков.

Также сообщалось, что еще до активизации захватчиков в Главном управлении разведки заявили, что не исключают, что Россия может готовить наступление на две области Украины – Харьковскую и Сумскую. Впрочем, сил на захват, например, Харькова у врага явно не хватает. Поэтому речь идет скорее об "операции для входа и выхода", считают разведчики.