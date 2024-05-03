'Операция для входа и выхода': в ГУР не исключают, что Россия может готовить наступление на две области Украины

Россия может готовиться к наступлению на две области Украины в конце мая или начале июня. Речь идет, в частности, о Харьковской и Сумской.

Об этом в интервью The Economistсообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он считает, что россияне могут не иметь достаточно сил для захвата Харькова или Сум, но возможна "операция для входа и выхода".

Время начала наступления, по словам Скибицкого, будет зависеть от крепости украинской обороны на Донбассе, но, вероятно, начнется "в конце мая или начале июня".

Он также отметил, что в общей сложности российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, насчитывает 35 000 военнослужащих, но планируется увеличить это число до 50 000-70 000.

Скибицкий также отметил создание российской армией резервной дивизии в центральной части России, которая может добавить от 15 000 до 20 000 человек к основным силам. Представитель ГУР МО считает, что этих сил может быть недостаточно для захвата большого города, но может быть достаточно для меньшей задачи.

"Быстрая операция для входа и выхода – возможно. Но операция по взятию Харькова или даже города Сумы – это иного порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", – сказал он.

Напомним, угроза предстоящей наступательной операции России против Харькова, новости о которой всплывают в СМИ, вынуждает Украину выделять дополнительные ресурсы для его защиты. Однако и командование ВСУ, и военные эксперты отмечают, что оккупантам не хватает сил, необходимых для захвата второго по величине города Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что захват Харькова является сакральной целью страны-оккупанта России уже десять лет. Реализовать ее агрессор не сможет – не хватит сил и средств, хотя он будет продолжать давление на город ударами и с помощью ИПСО, поэтому требует дополнительной защиты.

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