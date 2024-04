Не хватит сил: в ISW оценили возможность наступления армии РФ на Харьков

Угроза возможной будущей наступательной операции России против Харькова, новости о которой всплывают в медиа, вынуждает Украину выделять дополнительные ресурсы для его защиты. Однако и командование ВСУ, и военные эксперты подчеркивают, что оккупантам не хватает сил, необходимых для захвата второго по величине города Украины.

На это уже не впервые указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Прежде чем делать такие выводы, они оценили ситуацию, в том числе ссылаясь на заявления главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Ранее он подтвердил, что украинские силы отслеживают увеличение численности российских войск, перегруппировывающихся на Харьковском направлении. Предполагается, что он имел в виду Белгородскую область РФ, говоря, что защитники усилили оборонительные позиции в "наиболее угрожаемых" районах границы дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями.

"Заявление Сырского не дает никаких указаний на неизбежность возможной российской наступательной операции против Харькова, о которой недавно предупреждали", – подчеркнули в ISW.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска перегруппировывают части 11-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии (Ленинградский военный округ) с Купянского направления в недавно сформированную Северную группировку войск. По его оценке, ее наиболее оснащенные элементы сосредоточены на Белгородском направлении.

Подразделения 6-й армии ранее несли исключительную ответственность за наступательные операции РФ к северо-востоку от Купянска, особенно в районе Синьковки. Сырский отметил, что Силы обороны недавно улучшили там свои позиции. Со своей стороны провоенные российские блогеры подтвердили то, что войска РФ отступили на небольшое расстояние от Синьковки из-за нехватки живой силы в этом районе, предполагая, что они вывели оттуда по крайней мере некоторые элементы 6-й армии.

"Мы не наблюдали сообщений о действиях элементов 6-й общевойсковой армии на Купянском направлении с конца марта, российские войска не ведут активных наступательных действий в районах, где ранее наступали элементы этой армии", – указали в ISW.

Там добавили, что эти подразделения участвовали в наступательных операциях под Синьковкой, которые начались в октябре 2023 года и продолжались всю зиму и начало весны 2024 года. Вероятные формирования 25-й и 128-й мотострелковых бригад этой армии в декабре 2023-го провели в районе села несколько ротных механизированных атак, что привело к значительным потерям бронетехники и отсутствию тактически значимых успехов.

"Неспособность бригад захватить Синьковку, несмотря на неоднократные массированные пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления, ставит под сомнение их боеспособность, а также боеспособность всей 6-й армии и Северной группировки войск РФ в целом. Поэтому потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным предприятием, которое создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что они столкнутся с лучше оснащенными ВСУ после прибытия военной помощи США", – пришли к выводу аналитики.

В ISW считают, что оккупанты учатся на прошлых ошибках оперативного планирования и, запугивая угрозой именно своего "похода" на Харьков, пытаются добиться того, чтобы Украина растянула силы на более широкую линию фронта на востоке в преддверии прогнозируемого "большого" летнего наступления РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что захват Харькова является сакральной целью страны-оккупанта России уже десять лет. Реализовать ее агрессор не сможет – не хватит сил и средств, хотя он будет продолжать давление на город ударами и с помощью ИПСО, поэтому требует дополнительной защиты.

