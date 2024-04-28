Взять Харьков – вызов и задача №1 для Путина. Интервью с генералом Романенко

Захват Харькова является сакральной целью страны-оккупанта России уже десять лет. Сейчас российская армия активизировала обстрелы города, пытаясь его уничтожить. Также враг проводит информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы максимально запугать харьковчан.

Впрочем, захватить Харьков сейчас россияне не смогут – на это у них не хватит сил и средств. Враг будет продолжать давление на город, а когда соберет необходимые силы, он потребует дополнительной защиты. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Разговоры о неминуемом наступлении российской оккупационной армии на Харьков – считаете ли вы, что это ИПСО? Как вы оцениваете ресурс неприятеля для проведения такой операции? И для чего была разрушена харьковская телебашня?

– С самого начала войны Харьков был, есть и остается сакральной целью для Путина. Этому русскоязычному городу не прощается его "измена". В 2014 году ожидался не захват, а покупка Харькова. Тогда, в начале войны, Харьков взять не удалось, и теперь это уже вызов Путину, он воспринимает это именно так. И потому включает Харьков в список первоочередных задач.

Тем более что сегодня российская армия не захватила ни один областной центр Украины. Херсон был в течение определенного времени в оккупации, но наши отбили. Взятие Харькова было бы для Путина знаковым достижением.

Для этого россиянами проводится пропагандистская работа, в частности, Харьков объявляется "санитарной зоной". Оказывается психологическое давление на граждан Украины и руководство нашей страны. Что бы там ни решили по конкретной операции по взятию Харькова, ИПСО, безусловно, проводится в рамках пропаганды.

Теперь о военной операции. На сегодняшний день сил для нее нет. Первостепенная задача для врага – полный захват Донецкой и Луганской областей в административных границах, по возможности расширение в других областях – Харьков, Херсон, Запорожье и т.д. Такие цели ставятся, в частности, к саммиту мира в Швейцарии, где может решаться вопрос о приостановлении боевых действий. При участии или без участия России, но к лету они хотят выйти на сильные позиции.

Относительно Харькова сегодня кто-либо может говорить что угодно, однако нужно анализировать силы и средства. Сейчас Россия может собрать здесь 20-30-тысячную группировку, но нужно от 150 тысяч. Пока – подчеркиваю, пока – это не та группировка, которая могла бы эффективно действовать.

Но есть средства воздушного нападения, поскольку Харьков находится недалеко от границы. Используются даже стреляющие на расстояние до 100 километров средства. Например, ракеты С-300, которых у врага тысячи. Давление на город будет продолжаться, как это осуществлялось в отношении меньших городов в Донбассе.

Теперь нужно переходить к стратегическим действиям на фронте, зависящим от того, кто быстрее и к чему подготовится. Либо Силы обороны к началу лета соберут силы и резервы, в том числе за счет военной помощи, и смогут эффективно выполнять задачи стратегической оборонной операции, либо россияне соберут силы, вооружение и технику, и тогда наша ситуация ухудшится. В таком случае опасности захвата Киева все равно не будет, но для захвата Харькова они действительно смогут собрать силы. И тогда придется смотреть, как можно защитить город дополнительно.

– Вы вспомнили, что Харьков – русскоязычный город. К числу таких относятся и другие города, например Одесса и Днепр. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что россияне могут атаковать там, где их не ожидают. Считаете ли вы, что именно русскоязычные регионы могут стать приоритетной целью врага?

– Главное ориентирование не на русскоязычные регионы. Главное – это значение совокупного военно-экономического потенциала того или иного населенного пункта или региона в целом, а не то, говорят там по-русски или нет.

Если будут сформированы достаточные резервы, куда будут их заводить? Противник отрабатывает несколько вариантов. Но в том, что это не только Харьков, я не сомневаюсь.

Таким образом, принимая решение о направлении удара, россияне будут исходить прежде всего из своих возможностей, которые они смогут собрать для этой группировки, а также с учетом того, в каком состоянии наша оборона на том или ином участке. Для этого они постоянно ведут разведку. Если они поймут, что где-то могут добиться успеха, это может быть не обязательно Харьков.

– По информации Генштаба, враг не перестает штурмовать украинские позиции в Крынках. Вы также знаете, какую позицию часто высказывает экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес – что Крым должен стать главной точкой приложения сил украинской армии, поскольку если будет восстановлен контроль над Крымом, это станет переломным моментом войны. Считаете ли вы, что контрнаступление Сил обороны может начаться именно с левобережья Днепра, с тех же Крынок, и дальше перетечь на юг в направлении Крыма?

– Конечно, это самое эффективное направление. Необходимо вспомнить, что мы готовили в прошлом году – именно Херсонское направление наступления было главным. Противник об этом узнал, поэтому он и взорвал дамбу Каховской ГЭС – чтобы залить водой наше наиболее перспективное направление. Тогда мы имели ресурсы для контрнаступления на одном направлении, но их распределили на три, а затем добавили еще и четвертое.

Таким образом, только когда станет ясно, где мы сможем остановить врага, какие резервы мы сможем собрать, можно будет принимать решения по приоритетным направлениям. Особенно учитывая негативный опыт в прошлом году.

– По вашим оценкам, какую роль играет военная помощь от США в стратегической оборонной операции ВСУ? Позволит ли она полностью остановить продвижение противника?

– По задекларированному потенциалу так и должно произойти. Потому что, как видите, несмотря на европейскую помощь, противник все равно оказался сильнее по потенциалу и продолжал наступать.

Но за полгода американцы нас очень многому научили. Потому что верить в заверения кого бы то ни было, любого уровня, нельзя. Теперь к ним необходимо относиться вдвое более осторожно. Эти полгода паузы стоили нам многих жизней. Думаю, этот урок мы усвоили хорошо.

США фактически помогли россиянам, открыли для них окно возможностей на полгода и научили нас очень критично относиться к заявлениям о помощи. Необходимо принимать во внимание только действия, а не слова и помнить об этом в дальнейшем.